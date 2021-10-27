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Липецкая область
https://ria.ru/20211027/kapremont-1756430691.html
В Липецкой области капремонт проведут в 306 домах
В Липецкой области капремонт проведут в 306 домах - РИА Новости, 27.10.2021
В Липецкой области капремонт проведут в 306 домах
Капитальный ремонт будет проведен в 306 многоквартирных домах Липецкой области в соответствии с планом реализация региональной программы капитального ремонта в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:26
2021-10-27T10:26
липецкая область
капремонт
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт будет проведен в 306 многоквартирных домах Липецкой области в соответствии с планом реализация региональной программы капитального ремонта в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день в 209 многоэтажках ремонтные работы выполнены полностью либо находятся в стадии завершения, что составляет 68% от общего объёма. В 30 домах капремонт перенесён на следующий год. В оставшихся 67 домах, согласно графику, завершение работ запланировано на ноябрь-декабрь 2021 года."Радует, что дома липчан ремонтируются, дворовые территории благоустраиваются, и наши города хорошеют, становятся уютнее. Мы и в дальнейшем будем работать в этом направлении, обязательно учитывая мнения и предложения жителей", – сказал Артамонов.
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капремонт, игорь артамонов
10:26 27.10.2021
 

В Липецкой области капремонт проведут в 306 домах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт будет проведен в 306 многоквартирных домах Липецкой области в соответствии с планом реализация региональной программы капитального ремонта в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на сегодняшний день в 209 многоэтажках ремонтные работы выполнены полностью либо находятся в стадии завершения, что составляет 68% от общего объёма. В 30 домах капремонт перенесён на следующий год. В оставшихся 67 домах, согласно графику, завершение работ запланировано на ноябрь-декабрь 2021 года.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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"Радует, что дома липчан ремонтируются, дворовые территории благоустраиваются, и наши города хорошеют, становятся уютнее. Мы и в дальнейшем будем работать в этом направлении, обязательно учитывая мнения и предложения жителей", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьКапремонтИгорь Артамонов
 
 
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