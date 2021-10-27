https://ria.ru/20211027/kapremont-1756430691.html

В Липецкой области капремонт проведут в 306 домах

В Липецкой области капремонт проведут в 306 домах - РИА Новости, 27.10.2021

В Липецкой области капремонт проведут в 306 домах

Капитальный ремонт будет проведен в 306 многоквартирных домах Липецкой области в соответствии с планом реализация региональной программы капитального ремонта в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:26

2021-10-27T10:26

2021-10-27T10:26

липецкая область

капремонт

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт будет проведен в 306 многоквартирных домах Липецкой области в соответствии с планом реализация региональной программы капитального ремонта в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на сегодняшний день в 209 многоэтажках ремонтные работы выполнены полностью либо находятся в стадии завершения, что составляет 68% от общего объёма. В 30 домах капремонт перенесён на следующий год. В оставшихся 67 домах, согласно графику, завершение работ запланировано на ноябрь-декабрь 2021 года."Радует, что дома липчан ремонтируются, дворовые территории благоустраиваются, и наши города хорошеют, становятся уютнее. Мы и в дальнейшем будем работать в этом направлении, обязательно учитывая мнения и предложения жителей", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211025/reformirovanie-1756129920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капремонт, игорь артамонов