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Наука
https://ria.ru/20211027/issledovanie-1756421239.html
Камчатка предложила создать лабораторию по исследованию климата
Камчатка предложила создать лабораторию по исследованию климата - РИА Новости, 27.10.2021
Камчатка предложила создать лабораторию по исследованию климата
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поддержал идею Камчатского края о создании в регионе лаборатории по исследованию климата и океана,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:08
2021-10-27T09:08
наука
магаданская область
камчатский край
владимир путин
дмитрий чернышенко
владимир солодов
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поддержал идею Камчатского края о создании в регионе лаборатории по исследованию климата и океана, сообщает пресс-служба правительства региона."Дмитрий Николаевич (Чернышенко) поддержал наши планы по созданию научной инфраструктуры. В рамках научно-образовательного центра мирового уровня мы планируем создать лабораторию "Климат и океан". Она будет заниматься мониторингом климатических изменений, которые мы уже наблюдаем в прибрежных водах Тихого океана. Эти изменения стали причиной красных приливов прошлого года", — приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Солодова.В региональном правительстве добавили, что лаборатория будет создана в рамках НОЦ "Север: территория устойчивого развития" и должна объединить ведущие отечественные исследовательские центры и научные институты Дальнего Востока.Научно-образовательный центр "Север: территория устойчивого развития" предполагает исследование климата и океана, а также вулканической деятельности и влияния вулканической активности на жизнедеятельность людей. Межрегиональный центр объединяет Якутию, Камчатский край, Сахалинскую и Магаданскую области, Чукотский автономный округ. Задачу сформировать сеть научно-образовательных центров поставил президент России Владимир Путин.
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магаданская область, камчатский край, владимир путин, дмитрий чернышенко, владимир солодов, россия
09:08 27.10.2021
 
Камчатка предложила создать лабораторию по исследованию климата

Камчатка предложила создать лабораторию по исследованию климата и океана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поддержал идею Камчатского края о создании в регионе лаборатории по исследованию климата и океана, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Дмитрий Николаевич (Чернышенко) поддержал наши планы по созданию научной инфраструктуры. В рамках научно-образовательного центра мирового уровня мы планируем создать лабораторию "Климат и океан". Она будет заниматься мониторингом климатических изменений, которые мы уже наблюдаем в прибрежных водах Тихого океана. Эти изменения стали причиной красных приливов прошлого года", — приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Солодова.
В региональном правительстве добавили, что лаборатория будет создана в рамках НОЦ "Север: территория устойчивого развития" и должна объединить ведущие отечественные исследовательские центры и научные институты Дальнего Востока.
Научно-образовательный центр "Север: территория устойчивого развития" предполагает исследование климата и океана, а также вулканической деятельности и влияния вулканической активности на жизнедеятельность людей. Межрегиональный центр объединяет Якутию, Камчатский край, Сахалинскую и Магаданскую области, Чукотский автономный округ. Задачу сформировать сеть научно-образовательных центров поставил президент России Владимир Путин.
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НаукаМагаданская областьКамчатский крайВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоВладимир СолодовРоссия
 
 
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