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Новый закон о границах Китая обеспокоил Индию
Новый закон о границах Китая обеспокоил Индию - РИА Новости, 27.10.2021
Новый закон о границах Китая обеспокоил Индию
Индия обеспокоена принятием Китаем нового "Закона о сухопутных границах", который может иметь последствия для существующих двусторонних договоренностей по... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:32
2021-10-27T16:34
в мире
китай
нью-дели
мид индии
кашмир
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Индия обеспокоена принятием Китаем нового "Закона о сухопутных границах", который может иметь последствия для существующих двусторонних договоренностей по управлению границами, заявил МИД Индии."Нас беспокоит одностороннее решение Китая принять закон, который может иметь последствия для наших существующих двусторонних договоренностей по управлению границами, а также по пограничному вопросу. Такой односторонний шаг не будет иметь никакого отношения к договоренностям, которые обе стороны уже достигли ранее, будь то по пограничному вопросу или по поддержанию мира и спокойствия вдоль линии фактического контроля в районах индийско-китайской границы. Мы также ожидаем, что Китай будет избегать действий под предлогом этого закона, который может в одностороннем порядке изменить ситуацию в приграничных районах Индии и Китая", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ариндама Багчи.В МИД отметили, что Индия и Китай до сих пор не решили пограничный вопрос."Обе стороны согласились искать справедливое, разумное и взаимоприемлемое решение пограничного вопроса путем консультаций на равноправной основе. Мы также заключили несколько двусторонних соглашений, протоколов и договоренностей для поддержания мира и спокойствия вдоль линии фактического контроля в приграничных районах Индии и Китая", - добавили в заявлении.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В начале февраля этого года сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск от северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.Результатом противостояния стало охлаждение в отношениях стран, в частности, Индия аннулировала ряд контрактов, в которых выиграли китайские компании, запретила ряд китайских компьютерных приложений и отменила закупку ряда наименований оборудования в Китае.
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в мире, китай, нью-дели, мид индии, кашмир
16:32 27.10.2021 (обновлено: 16:34 27.10.2021)
 
Новый закон о границах Китая обеспокоил Индию

Новый закон о сухопутных границах Китая обеспокоил Индию

© Flickr / Prince RoyНью-Дели
Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Flickr / Prince Roy
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Индия обеспокоена принятием Китаем нового "Закона о сухопутных границах", который может иметь последствия для существующих двусторонних договоренностей по управлению границами, заявил МИД Индии.
"Нас беспокоит одностороннее решение Китая принять закон, который может иметь последствия для наших существующих двусторонних договоренностей по управлению границами, а также по пограничному вопросу. Такой односторонний шаг не будет иметь никакого отношения к договоренностям, которые обе стороны уже достигли ранее, будь то по пограничному вопросу или по поддержанию мира и спокойствия вдоль линии фактического контроля в районах индийско-китайской границы. Мы также ожидаем, что Китай будет избегать действий под предлогом этого закона, который может в одностороннем порядке изменить ситуацию в приграничных районах Индии и Китая", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ариндама Багчи.
В МИД отметили, что Индия и Китай до сих пор не решили пограничный вопрос.
"Обе стороны согласились искать справедливое, разумное и взаимоприемлемое решение пограничного вопроса путем консультаций на равноправной основе. Мы также заключили несколько двусторонних соглашений, протоколов и договоренностей для поддержания мира и спокойствия вдоль линии фактического контроля в приграничных районах Индии и Китая", - добавили в заявлении.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В начале февраля этого года сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск от северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.
Результатом противостояния стало охлаждение в отношениях стран, в частности, Индия аннулировала ряд контрактов, в которых выиграли китайские компании, запретила ряд китайских компьютерных приложений и отменила закупку ряда наименований оборудования в Китае.
Индийский военный автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 04:49
В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
 
В миреКитайНью-ДелиМИД ИндииКашмир
 
 
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