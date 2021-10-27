https://ria.ru/20211027/gosuslugi-1756576519.html
Голикова раскритиковала работу в регионах с жалобами на портале госуслуг
Голикова раскритиковала работу в регионах с жалобами на портале госуслуг - РИА Новости, 27.10.2021
Голикова раскритиковала работу в регионах с жалобами на портале госуслуг
Не все регионы России качественно реагируют на жалобы граждан на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:12
2021-10-27T20:12
2021-10-27T20:15
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Не все регионы России качественно реагируют на жалобы граждан на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."К сожалению, на сегодняшний день мы видим, что не все регионы страны активно и быстро, еще и качественно реагируют на жалобы граждан, которые поступают на ЕПГУ", - сказала она на совещании с регионами.
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общество, татьяна голикова, россия
20:12 27.10.2021 (обновлено: 20:15 27.10.2021)
Голикова раскритиковала работу в регионах с жалобами на портале госуслуг
Голикова заявил, что не все регионы быстро реагируют на жалобы граждан на портале госуслуг