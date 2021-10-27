https://ria.ru/20211027/gosuslugi-1756576519.html

Голикова раскритиковала работу в регионах с жалобами на портале госуслуг

Голикова раскритиковала работу в регионах с жалобами на портале госуслуг - РИА Новости, 27.10.2021

Голикова раскритиковала работу в регионах с жалобами на портале госуслуг

Не все регионы России качественно реагируют на жалобы граждан на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:12

2021-10-27T20:12

2021-10-27T20:15

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Не все регионы России качественно реагируют на жалобы граждан на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."К сожалению, на сегодняшний день мы видим, что не все регионы страны активно и быстро, еще и качественно реагируют на жалобы граждан, которые поступают на ЕПГУ", - сказала она на совещании с регионами.

https://ria.ru/20211021/mfts-1755708043.html

россия

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2021

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общество, татьяна голикова, россия