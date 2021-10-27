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Кузнецова предложила обсуждать идеи молодежи по поддержке семей в Госдуме
Кузнецова предложила обсуждать идеи молодежи по поддержке семей в Госдуме - РИА Новости, 27.10.2021
Кузнецова предложила обсуждать идеи молодежи по поддержке семей в Госдуме
Вице-спикер Госдумы, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила привлекать профильные комитеты ГД и комиссию партии... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:47
2021-10-27T18:47
политика
общество
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила привлекать профильные комитеты ГД и комиссию партии "Единая Россия" к проработке инициатив думского молодежного парламента по поддержке молодых семей, сообщила пресс-служба фракции ЕР."Анна Кузнецова и представители Молодежного парламента обсудили различные варианты создания для молодых мам возможности повысить квалификацию в период отпуска по уходу за ребенком за счет действующих государственных программ. По мнению вице-спикера Думы, к проработке инициатив необходимо привлечь профильные комитеты. Эти и другие предложения Анна Кузнецова предложила обсудить на площадке Комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи", - говорится в сообщении.Одной из главных тем встречи Кузнецовой с представителями молодежного парламента стала поддержка молодых семей в жилищной сфере. Как отметила Кузнецова, на федеральном уровне реализуется программа "Молодая семья", направленная на улучшение жилищных условий, однако практика показывает, что по ряду причин воспользоваться ей могут немногие семьи."Важно изучить все программы поддержки молодых семей в регионах, чтобы определить наиболее эффективные меры поддержки в жилищной сфере", - подчеркнула она.Также вице-спикер Госдумы поддержала идею председателя думского молодежного парламента Марии Воропаевой подключить молодежь к сбору предложений по совершенствованию мер жилищной поддержки молодых семей."При решении вопросов поддержки молодых семей важно учитывать молодежные инициативы. Необходимо привлекать к их обсуждению и общественные организации, которые работают в этом направлении, объединять наши усилия для того, чтобы найти наиболее эффективные решения и с их учетом разработать законодательные инициативы", – добавила Кузнецова.
https://ria.ru/20211015/kuznetsova-1754757047.html
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политика, общество, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия
18:47 27.10.2021
 
Кузнецова предложила обсуждать идеи молодежи по поддержке семей в Госдуме

Кузнецова поддержала идею подключить молодежь к сбору предложений по мерам поддержки семей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы
Первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила привлекать профильные комитеты ГД и комиссию партии "Единая Россия" к проработке инициатив думского молодежного парламента по поддержке молодых семей, сообщила пресс-служба фракции ЕР.
"Анна Кузнецова и представители Молодежного парламента обсудили различные варианты создания для молодых мам возможности повысить квалификацию в период отпуска по уходу за ребенком за счет действующих государственных программ. По мнению вице-спикера Думы, к проработке инициатив необходимо привлечь профильные комитеты. Эти и другие предложения Анна Кузнецова предложила обсудить на площадке Комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи", - говорится в сообщении.
Одной из главных тем встречи Кузнецовой с представителями молодежного парламента стала поддержка молодых семей в жилищной сфере. Как отметила Кузнецова, на федеральном уровне реализуется программа "Молодая семья", направленная на улучшение жилищных условий, однако практика показывает, что по ряду причин воспользоваться ей могут немногие семьи.
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Кузнецова поддержала идею о гражданстве для детей от смешанных браков
"Важно изучить все программы поддержки молодых семей в регионах, чтобы определить наиболее эффективные меры поддержки в жилищной сфере", - подчеркнула она.
Также вице-спикер Госдумы поддержала идею председателя думского молодежного парламента Марии Воропаевой подключить молодежь к сбору предложений по совершенствованию мер жилищной поддержки молодых семей.
"При решении вопросов поддержки молодых семей важно учитывать молодежные инициативы. Необходимо привлекать к их обсуждению и общественные организации, которые работают в этом направлении, объединять наши усилия для того, чтобы найти наиболее эффективные решения и с их учетом разработать законодательные инициативы", – добавила Кузнецова.
 
ПолитикаОбществоЕдиная РоссияГосдума РФАнна КузнецоваРоссия
 
 
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