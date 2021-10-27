https://ria.ru/20211027/gosduma-1756514158.html
Депутат Бурматов попросит Генпрокуратуру проверить цирки и зоопарки
Депутат Бурматов попросит Генпрокуратуру проверить цирки и зоопарки - РИА Новости, 27.10.2021
Депутат Бурматов попросит Генпрокуратуру проверить цирки и зоопарки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что планирует направить... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:51
2021-10-27T15:51
2021-10-27T15:51
общество
животные
владимир бурматов
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730441817_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_5abdf5ec90651adb766ec3728d251e33.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что планирует направить генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить цирки и зоопарки на соблюдение российского законодательства, поскольку срок их лицензирования подходит к концу."У нас сейчас завершается процесс лицензирования цирков и зоопарков, он завершается 31 декабря текущего года. С первого января у нас все цирки и зоопарки должны либо иметь лицензию либо прекращать свою деятельность. Соответственно, 1 января я направлю генпрокурору Краснову запрос с просьбой проверить все цирки и зоопарки на соблюдение российского законодательства", - сказал Бурматов во время пресс-конференции, посвященной теме "зеленой" повестки Госдумы VIII созыва.Так, отметил политик, чтобы избежать штрафов, цирки и зоопарки должны строго соблюдать правила."Те, кто работает в рамках закона, - пожалуйста. Должны соблюдать правила, очень подробные правила, сформулированные правительством РФ, там целый "талмуд" в отношении каждого животного, размера вольеров, содержание и другие вопросы - либо штраф до 200 тысяч рублей", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20211026/boi-1756207680.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730441817_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_96faeab91d9b042c0a7de94b420f61b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, животные, владимир бурматов, госдума рф
Депутат Бурматов попросит Генпрокуратуру проверить цирки и зоопарки
Депутат Бурматов направит в Генпрокуратуру просьбу проверить цирки и зоопарки