https://ria.ru/20211027/gosduma-1756514158.html

Депутат Бурматов попросит Генпрокуратуру проверить цирки и зоопарки

Депутат Бурматов попросит Генпрокуратуру проверить цирки и зоопарки - РИА Новости, 27.10.2021

Депутат Бурматов попросит Генпрокуратуру проверить цирки и зоопарки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что планирует направить... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:51

2021-10-27T15:51

2021-10-27T15:51

общество

животные

владимир бурматов

госдума рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что планирует направить генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить цирки и зоопарки на соблюдение российского законодательства, поскольку срок их лицензирования подходит к концу."У нас сейчас завершается процесс лицензирования цирков и зоопарков, он завершается 31 декабря текущего года. С первого января у нас все цирки и зоопарки должны либо иметь лицензию либо прекращать свою деятельность. Соответственно, 1 января я направлю генпрокурору Краснову запрос с просьбой проверить все цирки и зоопарки на соблюдение российского законодательства", - сказал Бурматов во время пресс-конференции, посвященной теме "зеленой" повестки Госдумы VIII созыва.Так, отметил политик, чтобы избежать штрафов, цирки и зоопарки должны строго соблюдать правила."Те, кто работает в рамках закона, - пожалуйста. Должны соблюдать правила, очень подробные правила, сформулированные правительством РФ, там целый "талмуд" в отношении каждого животного, размера вольеров, содержание и другие вопросы - либо штраф до 200 тысяч рублей", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20211026/boi-1756207680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, животные, владимир бурматов, госдума рф