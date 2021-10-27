https://ria.ru/20211027/golikova-1756431235.html
Пандемия ставит перед государством новые вызовы, заявила Голикова
Пандемия ставит перед государством новые вызовы, заявила Голикова - РИА Новости, 27.10.2021
Пандемия ставит перед государством новые вызовы, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия ставит перед нами новые вызовы, несмотря на то, что нам казалось, что мы научились ей управлять. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:30
2021-10-27T10:30
2021-10-27T10:54
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия ставит перед нами новые вызовы, несмотря на то, что нам казалось, что мы научились ей управлять.Она отметила большой рост заболевших и высокие показатели смертности, которые говорят о необходимости максимальной консолидации и соблюдении ограничительных мер.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
10:30 27.10.2021 (обновлено: 10:54 27.10.2021)
Пандемия ставит перед государством новые вызовы, заявила Голикова
Голикова: мы думали, что научились управлять пандемией, но она готовит новые вызовы