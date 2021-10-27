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Пандемия ставит перед государством новые вызовы, заявила Голикова
Пандемия ставит перед государством новые вызовы, заявила Голикова - РИА Новости, 27.10.2021
Пандемия ставит перед государством новые вызовы, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия ставит перед нами новые вызовы, несмотря на то, что нам казалось, что мы научились ей управлять. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:30
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общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия ставит перед нами новые вызовы, несмотря на то, что нам казалось, что мы научились ей управлять.Она отметила большой рост заболевших и высокие показатели смертности, которые говорят о необходимости максимальной консолидации и соблюдении ограничительных мер.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
10:30 27.10.2021 (обновлено: 10:54 27.10.2021)
 
Пандемия ставит перед государством новые вызовы, заявила Голикова

Голикова: мы думали, что научились управлять пандемией, но она готовит новые вызовы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия ставит перед нами новые вызовы, несмотря на то, что нам казалось, что мы научились ей управлять.
"У нас достаточно сложный период, который мы сейчас переживаем, мы думали, что нам удалось с вами всем вместе поставить под контроль пандемию, и мы научились ей управлять, однако она тоже ставит перед нами новые вызовы", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
Она отметила большой рост заболевших и высокие показатели смертности, которые говорят о необходимости максимальной консолидации и соблюдении ограничительных мер.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
10:41Распространение коронавируса
Голикова надеется, что период нерабочих дней будет коротким
 
ОбществоТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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