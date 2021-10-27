Пандемия ставит перед государством новые вызовы, заявила Голикова

"У нас достаточно сложный период, который мы сейчас переживаем, мы думали, что нам удалось с вами всем вместе поставить под контроль пандемию, и мы научились ей управлять, однако она тоже ставит перед нами новые вызовы", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".