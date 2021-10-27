Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/gaz-1756457588.html
Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа - РИА Новости, 27.10.2021
Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
Молдавия объявила третий тендер для пробной закупки 1,5 миллионов кубометров газа, чтобы поддерживать давление в газотранспортной системе и проанализировать... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:18
2021-10-27T12:18
экономика
в мире
природный газ
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Молдавия объявила третий тендер для пробной закупки 1,5 миллионов кубометров газа, чтобы поддерживать давление в газотранспортной системе и проанализировать возможность поставки газа к границе республики, сообщила компания EnergocomРанее Молдавия провела два подобных тендера. Первый выиграла польская компания PGNiG, второй - нидерландская Vitol. В обоих случаях речь шла о закупке 1 миллиона кубометров газа, который поставщики должны доставить к границе Молдавии, стоимость топлива не разглашается."Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям поручила Energocom закупить газ, который будет поставляться к молдавской границе. Сегодня Energocom приглашает поставщиков представить предложение для третьего тендера, объем закупки составит 1,5 миллиона кубометров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Energocom.Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.Параллельно этому ранее в среду компания "Молдоватрансгаз" сообщила, что Украина и Румыния одолжили Молдавии газ, чтобы республика могла сбалансировать давление в газотранспортной системе.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
https://ria.ru/20211027/gaz-1756449496.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/moldaviya-1756333571.html
https://ria.ru/20211026/gaz-1756273735.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
12:18 27.10.2021
 
Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа

Молдавия объявила третий тендер для пробной закупки 1,5 миллиона кубометров газа

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Depositphotos / Leonid Andronov
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Молдавия объявила третий тендер для пробной закупки 1,5 миллионов кубометров газа, чтобы поддерживать давление в газотранспортной системе и проанализировать возможность поставки газа к границе республики, сообщила компания Energocom
Ранее Молдавия провела два подобных тендера. Первый выиграла польская компания PGNiG, второй - нидерландская Vitol. В обоих случаях речь шла о закупке 1 миллиона кубометров газа, который поставщики должны доставить к границе Молдавии, стоимость топлива не разглашается.
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
11:54
FT раскрыла требования "Газпрома" к Молдавии в обмен на менее дорогой газ
"Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям поручила Energocom закупить газ, который будет поставляться к молдавской границе. Сегодня Energocom приглашает поставщиков представить предложение для третьего тендера, объем закупки составит 1,5 миллиона кубометров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Energocom.
Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 15:56В мире
Оппозиция Молдавии обвинила власть в имитации переговоров с "Газпромом"
Параллельно этому ранее в среду компания "Молдоватрансгаз" сообщила, что Украина и Румыния одолжили Молдавии газ, чтобы республика могла сбалансировать давление в газотранспортной системе.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 12:14
Молдавия согласится на любую цену за газ, заявил эксперт
 
ЭкономикаВ миреПриродный газМолдавияГазпромМолдовагазРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
02:02На Тайване подтвердили присутствие американских военных
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегомНа Тайване подтвердили присутствие американских военных