https://ria.ru/20211027/gaz-1756457588.html

Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа

Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа - РИА Новости, 27.10.2021

Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа

Молдавия объявила третий тендер для пробной закупки 1,5 миллионов кубометров газа, чтобы поддерживать давление в газотранспортной системе и проанализировать... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:18

2021-10-27T12:18

2021-10-27T12:18

экономика

в мире

природный газ

молдавия

газпром

молдовагаз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Молдавия объявила третий тендер для пробной закупки 1,5 миллионов кубометров газа, чтобы поддерживать давление в газотранспортной системе и проанализировать возможность поставки газа к границе республики, сообщила компания EnergocomРанее Молдавия провела два подобных тендера. Первый выиграла польская компания PGNiG, второй - нидерландская Vitol. В обоих случаях речь шла о закупке 1 миллиона кубометров газа, который поставщики должны доставить к границе Молдавии, стоимость топлива не разглашается."Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям поручила Energocom закупить газ, который будет поставляться к молдавской границе. Сегодня Energocom приглашает поставщиков представить предложение для третьего тендера, объем закупки составит 1,5 миллиона кубометров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Energocom.Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.Параллельно этому ранее в среду компания "Молдоватрансгаз" сообщила, что Украина и Румыния одолжили Молдавии газ, чтобы республика могла сбалансировать давление в газотранспортной системе.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211027/gaz-1756449496.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/moldaviya-1756333571.html

https://ria.ru/20211026/gaz-1756273735.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз, россия