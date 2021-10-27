https://ria.ru/20211027/gaz-1756457588.html
Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа - РИА Новости, 27.10.2021
Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
Молдавия объявила третий тендер для пробной закупки 1,5 миллионов кубометров газа, чтобы поддерживать давление в газотранспортной системе и проанализировать... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:18
2021-10-27T12:18
2021-10-27T12:18
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КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Молдавия объявила третий тендер для пробной закупки 1,5 миллионов кубометров газа, чтобы поддерживать давление в газотранспортной системе и проанализировать возможность поставки газа к границе республики, сообщила компания EnergocomРанее Молдавия провела два подобных тендера. Первый выиграла польская компания PGNiG, второй - нидерландская Vitol. В обоих случаях речь шла о закупке 1 миллиона кубометров газа, который поставщики должны доставить к границе Молдавии, стоимость топлива не разглашается."Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям поручила Energocom закупить газ, который будет поставляться к молдавской границе. Сегодня Energocom приглашает поставщиков представить предложение для третьего тендера, объем закупки составит 1,5 миллиона кубометров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Energocom.Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.Параллельно этому ранее в среду компания "Молдоватрансгаз" сообщила, что Украина и Румыния одолжили Молдавии газ, чтобы республика могла сбалансировать давление в газотранспортной системе.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
https://ria.ru/20211027/gaz-1756449496.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/moldaviya-1756333571.html
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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
Молдавия объявила третий тендер для пробной закупки 1,5 миллиона кубометров газа