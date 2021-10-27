https://ria.ru/20211027/ekstremizm-1756510419.html
Патрушев потребовал пресекать распространение экстремизма среди молодежи
Патрушев потребовал пресекать распространение экстремизма среди молодежи - РИА Новости, 27.10.2021
Патрушев потребовал пресекать распространение экстремизма среди молодежи
Распространение среди молодежи в Центральной России экстремистских идей надо жестко пресекать, следует принимать превентивные меры по защите подрастающего... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:37
2021-10-27T15:37
2021-10-27T15:37
общество
николай патрушев
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Распространение среди молодежи в Центральной России экстремистских идей надо жестко пресекать, следует принимать превентивные меры по защите подрастающего поколения от деструктивного информационно-психологического воздействия, формировать у него непринятие различных форм антиобщественного поведения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Уголовная статистика свидетельствует о том, что количество несовершеннолетних, совершивших преступления в общем числе участников преступлений, остаётся достаточно высоким", - констатировал Патрушев, выступая в среду по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральном федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Криминальная субкультура, пренебрежение к нормам общественной морали и нравственности, культивирование индивидуализма, чрезмерное потребление – все это навязывается подростковой среде различными деструктивными группами, в том числе посредством интернета, отметил Патрушев.По его словам, восприятие подобной информации несформировавшимися личностями часто приводит к асоциальному поведению, проявлению агрессии, безнравственного и хамского поведения в общественных местах."По этим причинам нередки, к сожалению, и случаи трагических событий, в том числе нападение подростков на своих сверстников в учебных заведениях", - отметил Патрушев."В связи с этим крайне важно жестко пресекать распространение среди молодёжи экстремистских идей, принимать превентивные меры по их защите от деструктивного информационно-психологического воздействия, формировать у подрастающего поколения непринятие различных форм антиобщественного поведения", - подчеркнул Патрушев.Он попросил руководителей регионов ЦФО во взаимодействии с правоохранительными органами взять под личный контроль решение этих задач.
https://ria.ru/20211027/patrushev-1756507259.html
https://ria.ru/20211021/ekstremizm-1755657331.html
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общество, николай патрушев, совет безопасности рф, россия
Патрушев потребовал пресекать распространение экстремизма среди молодежи
Патрушев потребовал жестко пресекать распространение экстремистских идей среди молодежи
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Распространение среди молодежи в Центральной России экстремистских идей надо жестко пресекать, следует принимать превентивные меры по защите подрастающего поколения от деструктивного информационно-психологического воздействия, формировать у него непринятие различных форм антиобщественного поведения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
"Уголовная статистика свидетельствует о том, что количество несовершеннолетних, совершивших преступления в общем числе участников преступлений, остаётся достаточно высоким", - констатировал Патрушев, выступая в среду по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральном федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Криминальная субкультура, пренебрежение к нормам общественной морали и нравственности, культивирование индивидуализма, чрезмерное потребление – все это навязывается подростковой среде различными деструктивными группами, в том числе посредством интернета, отметил Патрушев.
По его словам, восприятие подобной информации несформировавшимися личностями часто приводит к асоциальному поведению, проявлению агрессии, безнравственного и хамского поведения в общественных местах.
"По этим причинам нередки, к сожалению, и случаи трагических событий, в том числе нападение подростков на своих сверстников в учебных заведениях", - отметил Патрушев.
"В связи с этим крайне важно жестко пресекать распространение среди молодёжи экстремистских идей, принимать превентивные меры по их защите от деструктивного информационно-психологического воздействия, формировать у подрастающего поколения непринятие различных форм антиобщественного поведения", - подчеркнул Патрушев.
Он попросил руководителей регионов ЦФО во взаимодействии с правоохранительными органами взять под личный контроль решение этих задач.