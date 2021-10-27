https://ria.ru/20211027/ekonomika-1756505594.html

Россия поддержит создание рабочей группы по реформе ВТО

Россия поддержит создание рабочей группы по реформе ВТО - РИА Новости, 27.10.2021

Россия поддержит создание рабочей группы по реформе ВТО

Россия поддерживает создание рабочей группы по реформе Всемирной торговой организации (ВТО), которая могла бы стать ключевой платформой для соответствующих... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:21

2021-10-27T15:21

2021-10-27T15:21

сша

всемирная торговая организация (вто)

россия

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ЖЕНЕВА, 27 окт - РИА Новости. Россия поддерживает создание рабочей группы по реформе Всемирной торговой организации (ВТО), которая могла бы стать ключевой платформой для соответствующих дискуссий, а также выражает готовность к предметному обсуждению реформы системы урегулирования споров, говорится в докладе, представленном РФ в связи обзором ее торговой политики в ВТО.ВТО в среду начала рассмотрение второго обзора торговой политики России. На заседаниях Органа по обзору торговой политики ВТО обсуждаются, в том числе отчеты российской стороны и секретариата организации.Согласно докладу, Россия выступает за реформу, направленную на сохранение авторитетной роли ВТО как эффективной универсальной платформы для поддержания существующих и разработки новых правил международной торговли, а также обеспечения выполнения членами своих многосторонних обязательств."Россия поддерживает создание рабочей группы по реформе ВТО, которая могла бы выступить в качестве ключевой платформы для обсуждения вопросов, имеющих отношение к реформе ВТО, открытым, прозрачным и инклюзивным образом. Рабочая группа должна стремиться к достижению многосторонних результатов, в том числе путем разработки "Концепции ВТО на период до 2030 года" к следующей министерской конференции", - говорится в документе.Как подчеркивается, реформа ВТО должна быть сосредоточена на совершенствовании функций организации по ведению переговоров, мониторингу и урегулированию споров. Кроме того, реформа должна привести к определенным институциональным улучшениям. Например, считает РФ, следует оптимизировать работу регулярных органов ВТО.Отмечается, что Россия открыта и готова к предметным дискуссиям со всеми членами ВТО для совершенствования системы урегулирования споров, в том числе путем решения существующих проблем членов в отношении определенных судебных подходов и конкретных решений, сохраняя при этом существенные особенности двухэтапного процесса вынесения судебных решений и принцип "негативного консенсуса"."По мнению России, такие обсуждения должны соответствующим образом учитывать результаты переговоров по совершенствованию процедур урегулирования споров, проведенных в рамках специальных сессий Органа по разрешению споров", - говорится в отчете.Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы.

https://ria.ru/20211027/ekonomika-1756503405.html

https://ria.ru/20210615/evrosoyuz-1737126062.html

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, всемирная торговая организация (вто), россия