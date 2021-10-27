https://ria.ru/20211027/ekonomika-1756503405.html
Россия в ВТО заявила о намерении сдерживать рост протекционизма в мире
Россия в ВТО заявила о намерении сдерживать рост протекционизма в мире - РИА Новости, 27.10.2021
Россия в ВТО заявила о намерении сдерживать рост протекционизма в мире
Россия продолжит поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), и совместно со странами-участницами... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:13
2021-10-27T15:13
2021-10-27T15:26
экономика
всемирная торговая организация (вто)
россия
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ЖЕНЕВА, 27 окт - РИА Новости. Россия продолжит поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), и совместно со странами-участницами ВТО – сдерживать рост протекционизма во всем мире, говорится в докладе, представленном РФ в связи обзором ее торговой политики в ВТО.Всемирная торговая организация в среду начала рассмотрение второго обзора торговой политики России. На заседаниях обсуждаются, в том числе отчеты российской стороны и секретариата ВТО."Россия будет продолжать поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах ВТО, и – вместе с другими членами ВТО – сдерживать рост протекционизма во всем мире… В более широком контексте Россия продолжит свои усилия по созданию благоприятных условий для российских экономических операторов на зарубежных рынках, а также для иностранных партнеров на российском рынке", - говорится в докладе.Как подчеркивается, Россия продолжит работу по улучшению инвестиционного климата, повышению прозрачности и предсказуемости бизнес-среды, а также снижению издержек, которые несут экономические операторы, включая микро-, малые и средние предприятия.Обзоры торговой политики – мероприятия, предусмотренные соглашениями ВТО, в рамках которых торговая и связанная с ней политика стран-членов изучаются и оцениваются через определенные промежутки времени. Также с помощью обзоров отслеживаются важные события, которые могут повлиять на мировую торговую систему. Россия проходит обзор своей торговой политики раз в четыре года, первый состоялся в 2016 году.
https://ria.ru/20210823/ekonomika-1746808445.html
https://ria.ru/20210126/merkel-1594656825.html
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экономика, всемирная торговая организация (вто), россия
15:13 27.10.2021 (обновлено: 15:26 27.10.2021)
Россия в ВТО заявила о намерении сдерживать рост протекционизма в мире
Россия совместно с членами ВТО продолжит сдерживать рост протекционизма в мире
ЖЕНЕВА, 27 окт - РИА Новости. Россия
продолжит поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах Всемирной торговой организации (ВТО)
, и совместно со странами-участницами ВТО – сдерживать рост протекционизма во всем мире, говорится в докладе, представленном РФ в связи обзором ее торговой политики в ВТО.
Всемирная торговая организация в среду начала рассмотрение второго обзора торговой политики России. На заседаниях обсуждаются, в том числе отчеты российской стороны и секретариата ВТО.
"Россия будет продолжать поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах ВТО, и – вместе с другими членами ВТО – сдерживать рост протекционизма во всем мире… В более широком контексте Россия продолжит свои усилия по созданию благоприятных условий для российских экономических операторов на зарубежных рынках, а также для иностранных партнеров на российском рынке", - говорится в докладе.
Как подчеркивается, Россия продолжит работу по улучшению инвестиционного климата, повышению прозрачности и предсказуемости бизнес-среды, а также снижению издержек, которые несут экономические операторы, включая микро-, малые и средние предприятия.
Обзоры торговой политики – мероприятия, предусмотренные соглашениями ВТО, в рамках которых торговая и связанная с ней политика стран-членов изучаются и оцениваются через определенные промежутки времени. Также с помощью обзоров отслеживаются важные события, которые могут повлиять на мировую торговую систему. Россия проходит обзор своей торговой политики раз в четыре года, первый состоялся в 2016 году.