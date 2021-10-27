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Украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР
Украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2021
Украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:29
2021-10-27T11:29
2021-10-27T11:29
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотника ОБСЕ вблизи участка отвода сил в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе.В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков в этом районе.
https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ в Донбассе