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https://ria.ru/20211027/donbass-1756444697.html
Украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР
Украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2021
Украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:29
2021-10-27T11:29
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотника ОБСЕ вблизи участка отвода сил в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе.В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенного пункта Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков в этом районе.
https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр
11:29 27.10.2021
 
Украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ в Донбассе

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотника ОБСЕ вблизи участка отвода сил в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе.
В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
10:27
В ЛНР оценили применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе
"В районе населенного пункта Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков в этом районе.
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
08:56
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
 
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