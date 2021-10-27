https://ria.ru/20211027/donbass-1756420358.html
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2021
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:56
2021-10-27T08:56
2021-10-27T08:56
в мире
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луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что с 22 октября украинские силовики не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Золотое-5, Калиново и Хорошее из арторудий калибром 122 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия.
https://ria.ru/20211026/reaktsiya-1756390840.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков