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Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2021
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:56
2021-10-27T08:56
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что с 22 октября украинские силовики не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Золотое-5, Калиново и Хорошее из арторудий калибром 122 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия.
https://ria.ru/20211026/reaktsiya-1756390840.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
08:56 27.10.2021
 
Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили о четырех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской области
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что с 22 октября украинские силовики не открывали огонь по территории республики.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 20:39
Луганск обвинил ОБСЕ в отсутствии реакции на задержание офицера ЛНР в СЦКК
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Золотое-5, Калиново и Хорошее из арторудий калибром 122 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 10:36
Украинские силовики обстреляли пригород Ясиноватой, заявили в ДНР
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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