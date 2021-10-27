https://ria.ru/20211027/detsad-1756473842.html

В Ингушетии построили детский сад на 220 мест

В Ингушетии построили детский сад на 220 мест - РИА Новости, 27.10.2021

В Ингушетии построили детский сад на 220 мест

Детский сад на 220 мест, построенный по федеральной программе, начал работать в селении Средние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии, это уже девятнадцатое... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:24

2021-10-27T13:24

2021-10-27T13:24

республика ингушетия

общество

дети

малгобекский район

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

россия

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НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Детский сад на 220 мест, построенный по федеральной программе, начал работать в селении Средние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии, это уже девятнадцатое дошкольное учреждение, построенное в республике с начала 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.Стоимость строительства детсада составила более 197 миллионов рублей, вокруг здания также благоустроили территорию – сделали беседки, детские горки, спортивную площадку."Забота о подрастающем поколении всегда будет на первом месте. Сейчас мы строим еще десяток детсадов. Скоро они появятся в Вежари-Юрте, Инарках и других населенных пунктах. В ближайшие год-полтора мы планируем ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения", - заявил на церемонии открытия детского сада глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20211006/shkoly-1753315452.html

малгобекский район

республика ингушетия

россия

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общество, дети, малгобекский район, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия