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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211027/detsad-1756473842.html
В Ингушетии построили детский сад на 220 мест
В Ингушетии построили детский сад на 220 мест - РИА Новости, 27.10.2021
В Ингушетии построили детский сад на 220 мест
Детский сад на 220 мест, построенный по федеральной программе, начал работать в селении Средние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии, это уже девятнадцатое... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:24
2021-10-27T13:24
республика ингушетия
общество
дети
малгобекский район
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Детский сад на 220 мест, построенный по федеральной программе, начал работать в селении Средние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии, это уже девятнадцатое дошкольное учреждение, построенное в республике с начала 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.Стоимость строительства детсада составила более 197 миллионов рублей, вокруг здания также благоустроили территорию – сделали беседки, детские горки, спортивную площадку."Забота о подрастающем поколении всегда будет на первом месте. Сейчас мы строим еще десяток детсадов. Скоро они появятся в Вежари-Юрте, Инарках и других населенных пунктах. В ближайшие год-полтора мы планируем ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения", - заявил на церемонии открытия детского сада глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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общество, дети, малгобекский район, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия
13:24 27.10.2021
 
В Ингушетии построили детский сад на 220 мест

Детский сад на 220 мест построили по федеральной программе в Средних Ачалуках в Ингушетии

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Детский сад на 220 мест, построенный по федеральной программе, начал работать в селении Средние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии, это уже девятнадцатое дошкольное учреждение, построенное в республике с начала 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.
"Дошкольное учреждение на 220 мест построили в селении Средние Ачалуки Малгобекского района благодаря федеральной программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах". С начала года это 19-й объект дошкольного образования, введенный в эксплуатацию в Ингушетии", - говорится в сообщении.
Стоимость строительства детсада составила более 197 миллионов рублей, вокруг здания также благоустроили территорию – сделали беседки, детские горки, спортивную площадку.
"Забота о подрастающем поколении всегда будет на первом месте. Сейчас мы строим еще десяток детсадов. Скоро они появятся в Вежари-Юрте, Инарках и других населенных пунктах. В ближайшие год-полтора мы планируем ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения", - заявил на церемонии открытия детского сада глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 12:53Республика Ингушетия
В Ингушетии введут в эксплуатацию 14 школ
 
Республика ИнгушетияОбществоДетиМалгобекский районРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
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