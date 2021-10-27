В Ингушетии построили детский сад на 220 мест
Детский сад на 220 мест построили по федеральной программе в Средних Ачалуках в Ингушетии
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиДетский сад
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Детский сад на 220 мест, построенный по федеральной программе, начал работать в селении Средние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии, это уже девятнадцатое дошкольное учреждение, построенное в республике с начала 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.
"Дошкольное учреждение на 220 мест построили в селении Средние Ачалуки Малгобекского района благодаря федеральной программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах". С начала года это 19-й объект дошкольного образования, введенный в эксплуатацию в Ингушетии", - говорится в сообщении.
Стоимость строительства детсада составила более 197 миллионов рублей, вокруг здания также благоустроили территорию – сделали беседки, детские горки, спортивную площадку.
"Забота о подрастающем поколении всегда будет на первом месте. Сейчас мы строим еще десяток детсадов. Скоро они появятся в Вежари-Юрте, Инарках и других населенных пунктах. В ближайшие год-полтора мы планируем ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения", - заявил на церемонии открытия детского сада глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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