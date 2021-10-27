https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756447667.html

Эксперт прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar в Донбассе

Эксперт прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021

Эксперт прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar в Донбассе

Применение Bayraktar TB2 в боевых действиях не стоит переоценивать: этот бюджетный беспилотник может применяться в отношении противника со слабой ПВО, и то,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:41

2021-10-27T11:41

2021-10-27T11:41

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Применение Bayraktar TB2 в боевых действиях не стоит переоценивать: этот бюджетный беспилотник может применяться в отношении противника со слабой ПВО, и то, лишь на первых этапах конфликта, считает ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.Накануне Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе: он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Между тем полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями."С одной стороны беспилотные аппараты Bayraktar TB2, как некий новый элемент военного конфликта на Донбассе, определенно привнесут некоторые изменения в действия сторон, что отразится на раскладе сил в целом. С другой – не стоит чрезмерно переоценивать его влияние на ход событий", - сказал Федутинов РИА Новости в среду."Сами по себе эти системы БЛА представляют собой этакий компромиссный вариант для тех стран, которые в силу политических ограничений или недостаточных бюджетных возможностей не могут позволить себе приобрести более технологически продвинутые решения", - пояснил эксперт.По его словам, в целом, это было ожидаемое событие: Киев покупал эти разведывательно-ударные системы отнюдь не только ради пиара."Однако опыт боевых действий на тех театрах военных действий, где ранее применялись "Байрактары", показывает, что эффективные способы и средства борьбы с ними существуют", - сказал эксперт.Он спрогнозировал, что наиболее заметный эффект использования БЛА Bayraktar TB2 будет иметь на первых порах, в дальнейшем же их по мере выработки средств противодействия им эффективность данных беспилотников будет снижаться."Такими средствами противодействия могут быть переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) типа "Игла" или "Стрела", не говоря уже о таких комплексах, как "Панцирь" или "Тор", а также средств радиоэлектронной борьбы", - сказал Федутинов.

https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html

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в мире, украина, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр