Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756447667.html
Эксперт прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar в Донбассе
Эксперт прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021
Эксперт прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar в Донбассе
Применение Bayraktar TB2 в боевых действиях не стоит переоценивать: этот бюджетный беспилотник может применяться в отношении противника со слабой ПВО, и то,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:41
2021-10-27T11:41
в мире
украина
киев
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741356559_0:24:1313:762_1920x0_80_0_0_3876a23d1ca1fc23ce8f8af095b8ba1d.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Применение Bayraktar TB2 в боевых действиях не стоит переоценивать: этот бюджетный беспилотник может применяться в отношении противника со слабой ПВО, и то, лишь на первых этапах конфликта, считает ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.Накануне Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе: он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Между тем полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями."С одной стороны беспилотные аппараты Bayraktar TB2, как некий новый элемент военного конфликта на Донбассе, определенно привнесут некоторые изменения в действия сторон, что отразится на раскладе сил в целом. С другой – не стоит чрезмерно переоценивать его влияние на ход событий", - сказал Федутинов РИА Новости в среду."Сами по себе эти системы БЛА представляют собой этакий компромиссный вариант для тех стран, которые в силу политических ограничений или недостаточных бюджетных возможностей не могут позволить себе приобрести более технологически продвинутые решения", - пояснил эксперт.По его словам, в целом, это было ожидаемое событие: Киев покупал эти разведывательно-ударные системы отнюдь не только ради пиара."Однако опыт боевых действий на тех театрах военных действий, где ранее применялись "Байрактары", показывает, что эффективные способы и средства борьбы с ними существуют", - сказал эксперт.Он спрогнозировал, что наиболее заметный эффект использования БЛА Bayraktar TB2 будет иметь на первых порах, в дальнейшем же их по мере выработки средств противодействия им эффективность данных беспилотников будет снижаться."Такими средствами противодействия могут быть переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) типа "Игла" или "Стрела", не говоря уже о таких комплексах, как "Панцирь" или "Тор", а также средств радиоэлектронной борьбы", - сказал Федутинов.
https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html
украина
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741356559_156:118:1089:817_1920x0_80_0_0_5609048156e85560b3f1646b36460761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:41 27.10.2021
 
Эксперт прокомментировал применение ВСУ беспилотников Bayraktar в Донбассе

Эксперт Федутинов призвал не переоценивать применение ВСУ беспилотников Bayraktar TB2

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Применение Bayraktar TB2 в боевых действиях не стоит переоценивать: этот бюджетный беспилотник может применяться в отношении противника со слабой ПВО, и то, лишь на первых этапах конфликта, считает ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Накануне Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе: он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Между тем полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.
"С одной стороны беспилотные аппараты Bayraktar TB2, как некий новый элемент военного конфликта на Донбассе, определенно привнесут некоторые изменения в действия сторон, что отразится на раскладе сил в целом. С другой – не стоит чрезмерно переоценивать его влияние на ход событий", - сказал Федутинов РИА Новости в среду.
"Сами по себе эти системы БЛА представляют собой этакий компромиссный вариант для тех стран, которые в силу политических ограничений или недостаточных бюджетных возможностей не могут позволить себе приобрести более технологически продвинутые решения", - пояснил эксперт.
По его словам, в целом, это было ожидаемое событие: Киев покупал эти разведывательно-ударные системы отнюдь не только ради пиара.
"Однако опыт боевых действий на тех театрах военных действий, где ранее применялись "Байрактары", показывает, что эффективные способы и средства борьбы с ними существуют", - сказал эксперт.
Он спрогнозировал, что наиболее заметный эффект использования БЛА Bayraktar TB2 будет иметь на первых порах, в дальнейшем же их по мере выработки средств противодействия им эффективность данных беспилотников будет снижаться.
"Такими средствами противодействия могут быть переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) типа "Игла" или "Стрела", не говоря уже о таких комплексах, как "Панцирь" или "Тор", а также средств радиоэлектронной борьбы", - сказал Федутинов.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
10:27
В ЛНР оценили применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе
 
В миреУкраинаКиевДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявил замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
12:09Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:09В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
12:08ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник
12:05Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции
12:05Лавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию
Лента новостейМолния
В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявил замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей НовосибирскаМосквичам рассказали о погоде в выходныеВ "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источникСенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит КонституцииЛавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию