https://ria.ru/20211027/assanzh-1756463774.html

Гарантии при экстрадиции Ассанжа ничего не стоят, заявил главред WikiLeaks

Гарантии при экстрадиции Ассанжа ничего не стоят, заявил главред WikiLeaks - РИА Новости, 27.10.2021

Гарантии при экстрадиции Ассанжа ничего не стоят, заявил главред WikiLeaks

Гарантии США по содержанию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в случае его экстрадиции ничего не стоят, заявил журналистам главный редактор портала Кристинн... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:44

2021-10-27T12:44

2021-10-27T12:44

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

эквадор

джулиан ассанж

wikileaks

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ЛОНДОН, 27 окт - РИА Новости. Гарантии США по содержанию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в случае его экстрадиции ничего не стоят, заявил журналистам главный редактор портала Кристинн Храфнссон."Сегодня возможно только одно решение - "нет" экстрадиции", - сказал он.Храфнссон подчеркнул, что заверения США, что Ассанж не будет подвергаться особым административным мерам, которые ограничили бы его посещение в тюрьме или общение обвиняемого с другими людьми, "ничего не стоят". "Они говорят - мы можем изменить нашу позицию", - отметил он.Высокий суд Лондона в среду начинает двухдневное рассмотрение апелляции правительства США на ранее вынесенный британским судом запрет на экстрадицию основателя Wikileaks в США.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.В ходе двухдневных слушаний правительство США будет оспаривать решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.Единственным основанием для решения британского судьи тогда стало психологическое состояние Ассанжа. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли. Кроме того, условия в тюрьме Белмарш, по мнению Барайтсер, не имеют ничего общего с условиями, которые могут ожидать Ассанжа в американской тюрьме.Спустя два дня 6 января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпускать Ассанжа под залог. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. Судья заявила, что у США должна быть возможность оспорить ее решение, а если он сбежит, то американская сторона такой возможности лишится, поэтому Ассанж по-прежнему остается в тюрьме.После этого представители правительства США, как и ожидалось, подали апелляцию. В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд после предварительных слушаний 11 августа позволил американской стороне оспорить решение по пяти различным аспектам, в том числе и заключение о психологическом состоянии Ассанжа.Защита Ассанжа рассчитывает, что суд учтет появившиеся в СМИ сообщения, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, при этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства. Представители Ассанжа считают немыслимым, что после этого Британия согласится на экстрадицию, но допускают все сценарии.Окончательного решения по итогам слушаний 27-28 октября не ожидается, но, вероятнее всего, оно последует в ближайшие несколько недель.

https://ria.ru/20211026/assanzh-1756340986.html

https://ria.ru/20211025/assanzh-1756161349.html

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks