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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211027/adygeya-1756495713.html
Глава Адыгеи поручил жестко бороться с "пьяной ездой"
Глава Адыгеи поручил жестко бороться с "пьяной ездой" - РИА Новости, 27.10.2021
Глава Адыгеи поручил жестко бороться с "пьяной ездой"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить обучение детей основам безопасности на дорогах, к нетрезвым водителям применять жёсткие меры, а "каждое пьяное ДТП"... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:09
2021-10-27T15:09
республика адыгея
общество
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить обучение детей основам безопасности на дорогах, к нетрезвым водителям применять жёсткие меры, а "каждое пьяное ДТП" освещать в СМИ, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Со ссылкой на данные руководства республиканского ГИБДД, озвученные на заседании по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провёл Кумпилов, сообщается, что последние три года в Адыгее сохраняется тенденция к снижению уровня аварийности, но при этом отмечается некоторый рост числа погибших на дорогах. Основные причины ДТП с тяжкими последствиями – нарушение ПДД и управление транспортом в пьяном виде."Руководству МВД и минобра республики необходимо усилить деятельность по организации обучения детей безопасному поведению на дороге. Вместе с тем важно принимать жесткие меры к водителям, совершившим нарушения в нетрезвом состоянии. Каждый случай должен иметь отражение в районных СМИ. Кроме того, одним из существенных факторов по снижению аварийности должно стать тесное взаимодействие ГИБДД с дорожными ведомствами. Все предписания инспекторов надлежит исполнять в обязательном порядке", – цитирует пресс-служба слова главы республики, сказанные в ходе совещания.По итогам заседания приняты решения об обустройстве дорог комплексами фото- и видеофиксации, пешеходных переходов, оснащения аварийно-опасных участков электроосвещением. При этом Кумпилов напомнил о важности работы по снижению аварийности на уровне местных комиссий безопасности дорожного движения, а также об обеспечении качественного ремонта автодорог, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20211012/nakazanie-1754195523.html
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общество, мурат кумпилов, республика адыгея
15:09 27.10.2021
 
Глава Адыгеи поручил жестко бороться с "пьяной ездой"

Глава Адыгеи поручил жестко бороться с "пьяной ездой"

© Fotolia / Syda ProductionsПьяный водитель
Пьяный водитель - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Fotolia / Syda Productions
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КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить обучение детей основам безопасности на дорогах, к нетрезвым водителям применять жёсткие меры, а "каждое пьяное ДТП" освещать в СМИ, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Со ссылкой на данные руководства республиканского ГИБДД, озвученные на заседании по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провёл Кумпилов, сообщается, что последние три года в Адыгее сохраняется тенденция к снижению уровня аварийности, но при этом отмечается некоторый рост числа погибших на дорогах. Основные причины ДТП с тяжкими последствиями – нарушение ПДД и управление транспортом в пьяном виде.
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"Руководству МВД и минобра республики необходимо усилить деятельность по организации обучения детей безопасному поведению на дороге. Вместе с тем важно принимать жесткие меры к водителям, совершившим нарушения в нетрезвом состоянии. Каждый случай должен иметь отражение в районных СМИ. Кроме того, одним из существенных факторов по снижению аварийности должно стать тесное взаимодействие ГИБДД с дорожными ведомствами. Все предписания инспекторов надлежит исполнять в обязательном порядке", – цитирует пресс-служба слова главы республики, сказанные в ходе совещания.
По итогам заседания приняты решения об обустройстве дорог комплексами фото- и видеофиксации, пешеходных переходов, оснащения аварийно-опасных участков электроосвещением. При этом Кумпилов напомнил о важности работы по снижению аварийности на уровне местных комиссий безопасности дорожного движения, а также об обеспечении качественного ремонта автодорог, добавляется в релизе.

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Республика АдыгеяОбществоМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
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