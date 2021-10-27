https://ria.ru/20211027/adygeya-1756495713.html

Глава Адыгеи поручил жестко бороться с "пьяной ездой"

Глава Адыгеи поручил жестко бороться с "пьяной ездой" - РИА Новости, 27.10.2021

Глава Адыгеи поручил жестко бороться с "пьяной ездой"

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить обучение детей основам безопасности на дорогах, к нетрезвым водителям применять жёсткие меры, а "каждое пьяное ДТП"... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:09

2021-10-27T15:09

2021-10-27T15:09

республика адыгея

общество

мурат кумпилов

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить обучение детей основам безопасности на дорогах, к нетрезвым водителям применять жёсткие меры, а "каждое пьяное ДТП" освещать в СМИ, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Со ссылкой на данные руководства республиканского ГИБДД, озвученные на заседании по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провёл Кумпилов, сообщается, что последние три года в Адыгее сохраняется тенденция к снижению уровня аварийности, но при этом отмечается некоторый рост числа погибших на дорогах. Основные причины ДТП с тяжкими последствиями – нарушение ПДД и управление транспортом в пьяном виде."Руководству МВД и минобра республики необходимо усилить деятельность по организации обучения детей безопасному поведению на дороге. Вместе с тем важно принимать жесткие меры к водителям, совершившим нарушения в нетрезвом состоянии. Каждый случай должен иметь отражение в районных СМИ. Кроме того, одним из существенных факторов по снижению аварийности должно стать тесное взаимодействие ГИБДД с дорожными ведомствами. Все предписания инспекторов надлежит исполнять в обязательном порядке", – цитирует пресс-служба слова главы республики, сказанные в ходе совещания.По итогам заседания приняты решения об обустройстве дорог комплексами фото- и видеофиксации, пешеходных переходов, оснащения аварийно-опасных участков электроосвещением. При этом Кумпилов напомнил о важности работы по снижению аварийности на уровне местных комиссий безопасности дорожного движения, а также об обеспечении качественного ремонта автодорог, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20211012/nakazanie-1754195523.html

https://ria.ru/20211012/voditeli-1754201986.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мурат кумпилов, республика адыгея