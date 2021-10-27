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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211027/adygeya-1756430046.html
Глава Адыгеи доложил курирующему вице-премьеру о пяти приоритетных проектах
Глава Адыгеи доложил курирующему вице-премьеру о пяти приоритетных проектах - РИА Новости, 27.10.2021
Глава Адыгеи доложил курирующему вице-премьеру о пяти приоритетных проектах
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал курирующему Южный федеральный округ (ЮФО) вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о пяти приоритетных для региона проектах,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:22
2021-10-27T10:22
республика адыгея
общество
республика адыгея
майкопский район
марат хуснуллин
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал курирующему Южный федеральный округ (ЮФО) вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о пяти приоритетных для региона проектах, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Хуснуллин провёл с главами субъектов ЮФО и представителями федеральных министерств совещание, посвящённое приоритетным проектам, направленным на социально-экономическое развитие южных регионов, говорится в сообщении.К таким проектам в Адыгее относятся, проекты по созданию всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", промзоны в Тахтамукайском районе, молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока в Майкопском районе, инженерной и социальной инфраструктуры для комплексной застройки территории в Майкопе и строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна"."Заместитель председателя правительства РФ заслушал информацию ответственных министерств и ведомств о проводимой работе по указанным инвестпроектам. В свою очередь глава Адыгеи Мурат Кумпилов подтвердил актуальность и значимость заявленных проектов для дальнейшего социально-экономического развития республики. По итогам совещания все представленные проекты от Республики Адыгея получили поддержку", - отмечает пресс-служба.По мнению главы Адыгеи, содействие федерального центра существенно ускорит реализацию заявленных инвестпроектов."Строительство объектов инфраструктуры, создание новых рабочих мест станет серьёзным импульсом для развития территорий и повышения качества жизни людей", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.
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общество, республика адыгея, майкопский район, марат хуснуллин, мурат кумпилов, россия
10:22 27.10.2021
 
Глава Адыгеи доложил курирующему вице-премьеру о пяти приоритетных проектах

Глава Адыгеи Кумпилов доложил вице-премьеру Хуснуллину о пяти приоритетных проектах

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 27 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал курирующему Южный федеральный округ (ЮФО) вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о пяти приоритетных для региона проектах, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Хуснуллин провёл с главами субъектов ЮФО и представителями федеральных министерств совещание, посвящённое приоритетным проектам, направленным на социально-экономическое развитие южных регионов, говорится в сообщении.
Майкоп - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 17:47Республика Адыгея
Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры
К таким проектам в Адыгее относятся, проекты по созданию всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", промзоны в Тахтамукайском районе, молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока в Майкопском районе, инженерной и социальной инфраструктуры для комплексной застройки территории в Майкопе и строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна".
"Заместитель председателя правительства РФ заслушал информацию ответственных министерств и ведомств о проводимой работе по указанным инвестпроектам. В свою очередь глава Адыгеи Мурат Кумпилов подтвердил актуальность и значимость заявленных проектов для дальнейшего социально-экономического развития республики. По итогам совещания все представленные проекты от Республики Адыгея получили поддержку", - отмечает пресс-служба.
По мнению главы Адыгеи, содействие федерального центра существенно ускорит реализацию заявленных инвестпроектов.
"Строительство объектов инфраструктуры, создание новых рабочих мест станет серьёзным импульсом для развития территорий и повышения качества жизни людей", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Здание Администрации Республики Адыгея в Майкопе - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 16:34Республика Адыгея
Адыгея существенно улучшила позиции в рейтинге инвестклимата АСИ
 
Республика АдыгеяОбществоРеспублика АдыгеяМайкопский районМарат ХуснуллинМурат КумпиловРоссия
 
 
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