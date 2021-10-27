https://ria.ru/20211027/abbatstvo-1756416212.html

Ученые разгадали мучавшую всех загадку

Раскрыта многовековая загадка древнего монастыря - РИА Новости, 27.10.2021

Ученые разгадали мучавшую всех загадку

Британские археологи разгадали "многовековую тайну" Фаунтинского аббатства, обнаружив на месте "загадочной" полосы земли следы огромного кожевенного завода... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T07:37

2021-10-27T07:37

2021-10-27T10:25

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Британские археологи разгадали "многовековую тайну" Фаунтинского аббатства, обнаружив на месте "загадочной" полосы земли следы огромного кожевенного завода возрастом около 850 лет, об этом сообщает The Daily Mail.Ученые, изучавшие руины монастыря, построенного в 1132 году в графстве Северный Йоркшир, долгое время не могли понять, каким образом в восточной части комплекса образовался такой участок.Исследователи изучили местность при помощи георадара и выяснили, что много веков назад на этом месте располагались два крупных каменных здания шириной 16 метров. Вокруг них были резервуары и другие мелкие сооружения, что позволило археологам сделать вывод, что здесь находился кожевенный завод.По их мнению, предприятие действовало в этом месте с конца 1150-х или 1160-х годов. Специалисты отметили, что таким образом удалось добыть "недостающую часть головоломки" аббатства, хотя на протяжении большей части XX века считалось, что здесь вряд ли удастся обнаружить что-то новое.Отмечается, что завод функционировал вплоть до 1539 года, когда в разгар английской реформации король Генрих VIII закрыл все монастыри Англии, а здание аббатства было разрушено. В настоящее время руины Фаунтинского аббатства признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20210731/graal-1743693469.html

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в мире, англия, юнеско, новости - туризм