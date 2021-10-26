https://ria.ru/20211026/zhkkh-1756227690.html

Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ

Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ - РИА Новости, 26.10.2021

Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ

Россияне могут не платить или получить перерасчет за некачественные услуги, которые оказывают поставщики тепла, воды и других ресурсов. Об этом агентству... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T02:15

2021-10-26T02:15

2021-10-26T02:15

общество

жилье

жкх

недвижимость

сергей минко

городские инновационные технологии

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россияне могут не платить или получить перерасчет за некачественные услуги, которые оказывают поставщики тепла, воды и других ресурсов. Об этом агентству "Прайм" заявил генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.Он напомнил, что по закону отопление должно быть включено, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится не выше восьми градусов.По словам Минко, если отопление запущено, но в квартире недостаточно тепло, показатели отличаются от нормативов, нужно обращаться в управляющую компанию, чтобы они устранили все проблемы, связанные с внутридомовой сетью. Собеседник агентства напомнил: весь период непредоставления качественных услуг подлежит перерасчету, потребители не обязаны платить за него.

https://realty.ria.ru/20210830/pereplata-1746978225.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жилье, жкх, недвижимость, сергей минко, городские инновационные технологии