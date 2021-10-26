Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
Эксперт Минко: за некачественно оказанные услуги ЖКХ следует требовать перерасчет
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россияне могут не платить или получить перерасчет за некачественные услуги, которые оказывают поставщики тепла, воды и других ресурсов. Об этом агентству "Прайм" заявил генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
Он напомнил, что по закону отопление должно быть включено, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится не выше восьми градусов.
"Надо помнить, что более поздний запуск отопления не допускается, а более ранний — возможен. При этом, запущенное отопление — это не просто булькающая вода в батареях, это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых жилых помещениях — ниже +20 С", — подчеркнул специалист.
По словам Минко, если отопление запущено, но в квартире недостаточно тепло, показатели отличаются от нормативов, нужно обращаться в управляющую компанию, чтобы они устранили все проблемы, связанные с внутридомовой сетью. Собеседник агентства напомнил: весь период непредоставления качественных услуг подлежит перерасчету, потребители не обязаны платить за него.
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