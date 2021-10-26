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https://ria.ru/20211026/zdravookhranenie-1756321693.html
Глобальный совет призвал страны реформировать здравоохранение
Глобальный совет призвал страны реформировать здравоохранение - РИА Новости, 26.10.2021
Глобальный совет призвал страны реформировать здравоохранение
Человечество не сможет победить пандемию COVID-19 и предотвратить новые катастрофы без глобальных реформ в области здравоохранения, говорится в опубликованном... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:04
2021-10-26T15:04
распространение коронавируса
в мире
здравоохранение
оон
всемирный банк
воз
здоровье - общество
коронавирусы
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Человечество не сможет победить пандемию COVID-19 и предотвратить новые катастрофы без глобальных реформ в области здравоохранения, говорится в опубликованном во вторник докладе Глобального совета по мониторингу готовности к пандемиям.Совет является независимой структурой. Он был создан в 2018 году по решению генерального директора ВОЗ и президента Всемирного банка.По мнению экспертов Глобального совета, который отвечает за оценку состояния готовности мира к пандемиям и другим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, без последовательных и согласованных усилий по реформированию системы реагирования в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения мир не располагает возможностями ни для прекращения пандемии COVID-19 в ближайшем будущем, ни для предотвращения следующей пандемии.Одним из основных вызовов для международного сообщества эксперты Совета называют отсутствие равенства в доступе как к вакцинам, так и их производству. Богатые страны продолжают оказывать помощь, направляя вакцины в бедные государства, вместо того чтобы поддерживать производственные возможности, передачу технологий и более справедливые положения об интеллектуальной собственности.При этом страны не имеют достаточной политической воли для реализации сделанных ранее заявлении. Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, Всемирная ассамблея здравоохранения, лидеры стран "Большой семерки" и "Большой двадцатки", а также другие лидеры провели несколько встреч за последний год, но мало что смогли показать, кроме деклараций о намерениях, и мало доказательств того, что они оказали значительное влияние на дальнейшее развитие пандемии, отмечают эксперты Глобального совета.В этой связи Совет призывает лидеров государств взять на себя политическую ответственность за преобразование систем реагирования в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и предпринять ряд немедленных действий, чтобы продемонстрировать свою приверженность и намерения бороться с пандемией. В частности, Совет призывает государства-члены ВОЗ на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре 2021 года принять международное соглашение по реформированию системы здравоохранения, а также значительно увеличить взносы в ВОЗ, чтобы адекватно и устойчиво финансировать основные функции и основные возможности Организации.При этом в Совете отмечают, что окно возможностей для реформ быстро закрывается из-за переключения внимания общественности на другие вопросы.
https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753823708.html
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в мире, здравоохранение, оон, всемирный банк, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:04 26.10.2021
 
Глобальный совет призвал страны реформировать здравоохранение

Глобальный совет: человечество не сможет победить COVID-19 без реформ в здравоохранении

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коронавирусном госпитале
Медицинский сотрудник в коронавирусном госпитале - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Человечество не сможет победить пандемию COVID-19 и предотвратить новые катастрофы без глобальных реформ в области здравоохранения, говорится в опубликованном во вторник докладе Глобального совета по мониторингу готовности к пандемиям.
Совет является независимой структурой. Он был создан в 2018 году по решению генерального директора ВОЗ и президента Всемирного банка.
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По мнению экспертов Глобального совета, который отвечает за оценку состояния готовности мира к пандемиям и другим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, без последовательных и согласованных усилий по реформированию системы реагирования в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения мир не располагает возможностями ни для прекращения пандемии COVID-19 в ближайшем будущем, ни для предотвращения следующей пандемии.
Одним из основных вызовов для международного сообщества эксперты Совета называют отсутствие равенства в доступе как к вакцинам, так и их производству. Богатые страны продолжают оказывать помощь, направляя вакцины в бедные государства, вместо того чтобы поддерживать производственные возможности, передачу технологий и более справедливые положения об интеллектуальной собственности.
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При этом страны не имеют достаточной политической воли для реализации сделанных ранее заявлении. Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, Всемирная ассамблея здравоохранения, лидеры стран "Большой семерки" и "Большой двадцатки", а также другие лидеры провели несколько встреч за последний год, но мало что смогли показать, кроме деклараций о намерениях, и мало доказательств того, что они оказали значительное влияние на дальнейшее развитие пандемии, отмечают эксперты Глобального совета.
В этой связи Совет призывает лидеров государств взять на себя политическую ответственность за преобразование систем реагирования в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и предпринять ряд немедленных действий, чтобы продемонстрировать свою приверженность и намерения бороться с пандемией. В частности, Совет призывает государства-члены ВОЗ на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре 2021 года принять международное соглашение по реформированию системы здравоохранения, а также значительно увеличить взносы в ВОЗ, чтобы адекватно и устойчиво финансировать основные функции и основные возможности Организации.
При этом в Совете отмечают, что окно возможностей для реформ быстро закрывается из-за переключения внимания общественности на другие вопросы.
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