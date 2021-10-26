https://ria.ru/20211026/yaroslavl-1756327207.html

В Ярославской области женщина выбросила дочь с третьего этажа

В Ярославской области женщина выбросила дочь с третьего этажа - РИА Новости, 26.10.2021

В Ярославской области женщина выбросила дочь с третьего этажа

Жительница Ярославской области выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь, ребенок госпитализирован, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:29

2021-10-26T15:29

2021-10-26T15:29

происшествия

ярославская область

ростов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Жительница Ярославской области выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь, ребенок госпитализирован, сообщает СУСК России по региону."По версии следствия, подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по улице Первомайской города Ростова, с целью причинения смерти выбросила из окна третьего этажа свою четырехлетнюю дочь. В настоящее время ребенок госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На данный момент 25-летняя женщина задержана по подозрению в покушении на убийство ребенка, уточняет ведомство. "Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СУСК. Департамент здравоохранения региона не комментирует состояние девочки.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

ярославская область

ростов

россия

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происшествия, ярославская область, ростов, следственный комитет россии (ск рф), россия