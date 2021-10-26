https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756246603.html

Экс-принцесса Японии Мако и ее супруг извинились за волнения из-за их брака

Экс-принцесса Японии Мако и ее супруг извинились за волнения из-за их брака - РИА Новости, 26.10.2021

Экс-принцесса Японии Мако и ее супруг извинились за волнения из-за их брака

Бывшая принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Японии Акисино, и Кэй Комуро, брак которых был официально зарегистрирован утром вторника, принесли... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:34

2021-10-26T09:34

2021-10-26T13:20

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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Бывшая принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Японии Акисино, и Кэй Комуро, брак которых был официально зарегистрирован утром вторника, принесли извинения людям в связи с доставленным беспокойством относительно их брака и поблагодарили за оказанную поддержку.Выступление пары в одном из токийских отелей стало первым совместным публичным появлением пары за последние три года. Трансляция мероприятия велась телеканалом NHK."До сегодняшнего дня я всеми силами старалась исполнять обязанности члена императорской семьи. На протяжении 30 лет мне помогали, защищали и поддерживали многие люди. Я бы хотела от всего сердца поблагодарить тех, кто трудился со мной. Мне известно, что существуют различные мнения относительно нашего бракосочетания, и я приношу свои искренние извинения тем, кому это доставило волнения. Я также благодарна тем, кто беспокоился обо мне и поддерживал меня, невзирая на информацию. Кэй является неотъемлемой частью моей жизни. Для нас брак являлся необходимым решением для продолжения жизни и сохранения наших сердец", - заявила бывшая принцесса, которая с сегодняшнего дня официально стала Мако Комуро.Ее супруг, Кэй Комуро, начал свою речь с заявления о своей любви к Мако."Отныне я хотел бы прожить свою жизнь с тем человеком, которого люблю, поддерживать и делиться своими чувствами и в моменты радости, и в не столь счастливые времена. Я приношу извинения за любые неудобства, которые доставило наше бракосочетание. Несмотря на многие события, именно благодаря поддержке людей я продолжал желать прожить свою жизнь с Мако. От всего сердца благодарю вас", - продолжил он.Коснувшись финансового скандала, разгоревшегося буквально за полгода до первоначальной даты свадьбы, Комуро заявил, что "приложит все усилия для разрешения всех вопросов".В завершении бывшая принцесса выразила уверенность в том, что на пути их новой семьи "еще не раз возникнут трудности", но пара будет "преодолевать их сообща и идти вперед".Утром вторника Мако и ее бывший однокурсник Кэй Комуро официально зарегистрировали брак. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. Завтра в домовой книге императорского дворца будет сделана соответствующая запись о том, что Мако выходит из состава императорской семьи.Около 10 утра (04.00 мск) принцесса, облаченная в украшенное брошью светло-зеленое платье и держа в руках букет невесты, покинула резиденцию, где проживала до этого со своей семьей. Ее провожали ее родители - наследный принц Акисино с супругой, а также младшая сестра. Перед тем, как сесть в автомобиль, она несколько раз поклонилась родителям, обнялась с сестрой, затем коротко поприветствовала и также поклонилась ожидавшим ее представителям СМИ и японцам.С учетом неоднозначного отношения в обществе к этому браку обычных в этих случаях пышных церемоний, сопровождающих замужество представительницы императорской семьи, проводиться не будет.Накануне бракосочетания бывшая принцесса нанесла частный визит почетному императору Акихито и императрице Митико – своим дедушке и бабушке, а в конце прошлой недели – посетила резиденцию своих дяди и тети – действующих императора Нарухито и императрице Масако.Помолвка Кэя Комуро и принцессы Мако была первоначально объявлена в сентябре 2017 года, они должны были пожениться в ноябре 2018 года. Но за полгода до этого события разразился скандал, связанный с долгами матери жениха. Ее бывший бойфренд сообщил в СМИ, что давал ей крупные суммы денег, в том числе и на учебу сына Кэя, так как она обещала выйти за него замуж. Однако, когда она отказалась от обещания, он потребовал деньги назад. В ответ на это мать Кэя и он сам в достаточно резкой форме дали понять, что возвращать долг не намерены.На фоне разгоревшегося скандала свадьба была перенесена на два года, а Кэй Комуро спешно уехал в США учиться юриспруденции. Впоследствии сообщалось, что дело улажено, однако существует информация, что деньги пока так и не были выплачены. Несмотря на официальные заверения наследного принца Акисино в поддержке свободного выбора дочери, в обществе и СМИ упорно обсуждается его отрицательное отношение к этому браку.Кэй Комуро вернулся в Японию в конце сентября после трехлетнего отсутствия, и после отбывания на карантине необходимые 2 недели впервые за этот срок встретился со своей невестой. Как стало известно в начале октября, из-за перенесенных переживаний принцесса страдает комплексным посттравматическим стрессовым расстройством. Именно это стало причиной того, что затянувший вопрос о свадьбе был решен окончательно.Кроме этого, как сообщило ранее управление императорского двора, с учетом неоднозначного отношения к этому браку в обществе принцесса отказалась принять положенные ей около 150 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), которые традиционно дарят особам женского пола, когда они покидают императорскую семью в связи с бракосочетанием.После бракосочетания молодые намерены уехать в США, где избранник принцессы Кэй Комуро живет после получения юридического образования. Он поступил на работу в юридическую компанию в США, а в декабре станут известны результаты его экзамена на получение адвокатской лицензии. У бывшей принцессы Мако, как и у остальных членов императорской семьи, сейчас нет паспорта, поэтому для поездки в США после свадьбы ей нужно будет оформить паспорт.

https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756238298.html

https://ria.ru/20211004/marokko-1752977903.html

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в мире, сша, япония, нарухито, акихито