06:03 26.10.2021 (обновлено: 06:07 26.10.2021)
Япония выразила России обеспокоенность из-за прохода кораблей близ границ
Япония выразила обеспокоенность России и Китаю в связи с проходом их судов близ архипелага
ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам России и Китаю о своей обеспокоенности в связи с недавними совместными проходами российских и китайских военных судов по проливам Цугару и Осуми, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Тосимицу Мотэги.
"Что касается совместного прохода российских и китайских кораблей по проливам Цугару и Осуми, мы наблюдаем такое впервые и продолжаем следить особенно пристально за действиями. По дипломатическим каналам мы выразили свою обеспокоенность обеим странам – России и Китаю. Впредь мы также намерены следить за развитием ситуации", - пояснил министр.
Мотэги также отметил, что в отношении России помимо вопроса о проходе судов существуют и другие неразрешенные проблемы, "в том числе, территориальный вопрос". "Есть вопросы, в том числе, по территориям, переговоры по которым необходимо продолжать. И была достигнута ранее договоренность, что диалог будет продолжен", - добавил он.
В минувшую субботу японское министерство обороны сообщило, что 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Осуми, а "в 10.00 (04.00 мск) в 130 километрах к югу от островов Дандзё префектуры Нагасаки были зафиксированы взлет и посадка вертолета с палубы китайского эсминца". В связи со взлетом и посадкой палубного вертолета были подняты истребители воздушных сил самообороны страны.
25 октября, 14:09"Нас окружают!": японцы запаниковали из-за учений России и Китая
Ранее сообщалось, что российские и китайские корабли прошли по проливу Цугару, а пять китайских и пять российских кораблей спустились к восточной стороне острова Хонсю. В четверг 21 октября в районе архипелага Идзу с одного из китайских кораблей и с российского корабля также поднялись по одному вертолету. В ответ на это военно-воздушные силы самообороны подняли по тревоге истребители.
До этого, 18 октября, 10 китайских и российских кораблей прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешен международным правом. Однако в Японии обратили внимание на то, что это первый совместный проход российских и китайских военных кораблей. Затем корабли обогнули остров Хонсю. Во время взлетов вертолетов воздушное пространство Японии нарушено не было. Также военных корабли России и Китая не нарушали морское пространство Японии.