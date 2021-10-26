https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756235382.html

Япония выразила России обеспокоенность из-за прохода кораблей близ границ

Япония выразила России обеспокоенность из-за прохода кораблей близ границ - РИА Новости, 26.10.2021

Япония выразила России обеспокоенность из-за прохода кораблей близ границ

Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам России и Китаю о своей обеспокоенности в связи с недавними совместными проходами российских и китайских... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T06:03

2021-10-26T06:03

2021-10-26T06:07

в мире

токио

япония

хонсю (остров)

тосимицу мотэги

россия

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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам России и Китаю о своей обеспокоенности в связи с недавними совместными проходами российских и китайских военных судов по проливам Цугару и Осуми, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Тосимицу Мотэги.Мотэги также отметил, что в отношении России помимо вопроса о проходе судов существуют и другие неразрешенные проблемы, "в том числе, территориальный вопрос". "Есть вопросы, в том числе, по территориям, переговоры по которым необходимо продолжать. И была достигнута ранее договоренность, что диалог будет продолжен", - добавил он.В минувшую субботу японское министерство обороны сообщило, что 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Осуми, а "в 10.00 (04.00 мск) в 130 километрах к югу от островов Дандзё префектуры Нагасаки были зафиксированы взлет и посадка вертолета с палубы китайского эсминца". В связи со взлетом и посадкой палубного вертолета были подняты истребители воздушных сил самообороны страны.Ранее сообщалось, что российские и китайские корабли прошли по проливу Цугару, а пять китайских и пять российских кораблей спустились к восточной стороне острова Хонсю. В четверг 21 октября в районе архипелага Идзу с одного из китайских кораблей и с российского корабля также поднялись по одному вертолету. В ответ на это военно-воздушные силы самообороны подняли по тревоге истребители.До этого, 18 октября, 10 китайских и российских кораблей прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешен международным правом. Однако в Японии обратили внимание на то, что это первый совместный проход российских и китайских военных кораблей. Затем корабли обогнули остров Хонсю. Во время взлетов вертолетов воздушное пространство Японии нарушено не было. Также военных корабли России и Китая не нарушали морское пространство Японии.

https://ria.ru/20211025/yaponiya-1756130403.html

https://ria.ru/20211021/banya-1755510056.html

токио

япония

хонсю (остров)

россия

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в мире, токио, япония, хонсю (остров), тосимицу мотэги, россия