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https://ria.ru/20211026/yaponiya-1756235382.html
Япония выразила России обеспокоенность из-за прохода кораблей близ границ
Япония выразила России обеспокоенность из-за прохода кораблей близ границ - РИА Новости, 26.10.2021
Япония выразила России обеспокоенность из-за прохода кораблей близ границ
Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам России и Китаю о своей обеспокоенности в связи с недавними совместными проходами российских и китайских... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T06:03
2021-10-26T06:07
в мире
токио
япония
хонсю (остров)
тосимицу мотэги
россия
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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам России и Китаю о своей обеспокоенности в связи с недавними совместными проходами российских и китайских военных судов по проливам Цугару и Осуми, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Тосимицу Мотэги.Мотэги также отметил, что в отношении России помимо вопроса о проходе судов существуют и другие неразрешенные проблемы, "в том числе, территориальный вопрос". "Есть вопросы, в том числе, по территориям, переговоры по которым необходимо продолжать. И была достигнута ранее договоренность, что диалог будет продолжен", - добавил он.В минувшую субботу японское министерство обороны сообщило, что 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Осуми, а "в 10.00 (04.00 мск) в 130 километрах к югу от островов Дандзё префектуры Нагасаки были зафиксированы взлет и посадка вертолета с палубы китайского эсминца". В связи со взлетом и посадкой палубного вертолета были подняты истребители воздушных сил самообороны страны.Ранее сообщалось, что российские и китайские корабли прошли по проливу Цугару, а пять китайских и пять российских кораблей спустились к восточной стороне острова Хонсю. В четверг 21 октября в районе архипелага Идзу с одного из китайских кораблей и с российского корабля также поднялись по одному вертолету. В ответ на это военно-воздушные силы самообороны подняли по тревоге истребители.До этого, 18 октября, 10 китайских и российских кораблей прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешен международным правом. Однако в Японии обратили внимание на то, что это первый совместный проход российских и китайских военных кораблей. Затем корабли обогнули остров Хонсю. Во время взлетов вертолетов воздушное пространство Японии нарушено не было. Также военных корабли России и Китая не нарушали морское пространство Японии.
https://ria.ru/20211025/yaponiya-1756130403.html
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в мире, токио, япония, хонсю (остров), тосимицу мотэги, россия
06:03 26.10.2021 (обновлено: 06:07 26.10.2021)
 
Япония выразила России обеспокоенность из-за прохода кораблей близ границ

Япония выразила обеспокоенность России и Китаю в связи с проходом их судов близ архипелага

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВМФ России
Военнослужащий ВМФ России - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Правительство Японии заявило по дипломатическим каналам России и Китаю о своей обеспокоенности в связи с недавними совместными проходами российских и китайских военных судов по проливам Цугару и Осуми, заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Тосимицу Мотэги.
"Что касается совместного прохода российских и китайских кораблей по проливам Цугару и Осуми, мы наблюдаем такое впервые и продолжаем следить особенно пристально за действиями. По дипломатическим каналам мы выразили свою обеспокоенность обеим странам – России и Китаю. Впредь мы также намерены следить за развитием ситуации", - пояснил министр.
Мотэги также отметил, что в отношении России помимо вопроса о проходе судов существуют и другие неразрешенные проблемы, "в том числе, территориальный вопрос". "Есть вопросы, в том числе, по территориям, переговоры по которым необходимо продолжать. И была достигнута ранее договоренность, что диалог будет продолжен", - добавил он.
В минувшую субботу японское министерство обороны сообщило, что 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Осуми, а "в 10.00 (04.00 мск) в 130 километрах к югу от островов Дандзё префектуры Нагасаки были зафиксированы взлет и посадка вертолета с палубы китайского эсминца". В связи со взлетом и посадкой палубного вертолета были подняты истребители воздушных сил самообороны страны.
Российско-китайские учения Морское взаимодействие - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 14:09
"Нас окружают!": японцы запаниковали из-за учений России и Китая
Ранее сообщалось, что российские и китайские корабли прошли по проливу Цугару, а пять китайских и пять российских кораблей спустились к восточной стороне острова Хонсю. В четверг 21 октября в районе архипелага Идзу с одного из китайских кораблей и с российского корабля также поднялись по одному вертолету. В ответ на это военно-воздушные силы самообороны подняли по тревоге истребители.
До этого, 18 октября, 10 китайских и российских кораблей прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешен международным правом. Однако в Японии обратили внимание на то, что это первый совместный проход российских и китайских военных кораблей. Затем корабли обогнули остров Хонсю. Во время взлетов вертолетов воздушное пространство Японии нарушено не было. Также военных корабли России и Китая не нарушали морское пространство Японии.
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ во время маневрирования на учениях Морское взаимодействие-2021 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 06:30
Японцы призвали организовать для российского флота "кровавый морской путь"
 
В миреТокиоЯпонияХонсю (остров)Тосимицу МотэгиРоссия
 
 
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