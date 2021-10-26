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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211026/vstrecha-1756273275.html
Оппозиция в Ярославле позитивно оценила встречу с врио губернатора Евраевым
Оппозиция в Ярославле позитивно оценила встречу с врио губернатора Евраевым - РИА Новости, 26.10.2021
Оппозиция в Ярославле позитивно оценила встречу с врио губернатора Евраевым
Представители оппозиционных фракций в Ярославской областной думе позитивно оценили встречу с врио губернатора Михаилом Евраевым и рассчитывают на конструктивное РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:13
2021-10-26T12:13
ярославская область
политика
ярославская область
владимир путин
ярославская областная дума
лдпр
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Представители оппозиционных фракций в Ярославской областной думе позитивно оценили встречу с врио губернатора Михаилом Евраевым и рассчитывают на конструктивное сотрудничество.Во вторник перед заседанием Ярославской областной думы Михаил Евраев встретился с главами думских фракций."Встреча прошла на позитивной ноте, губернатор пообещал работать с оппозицией более тесно, проводить встречи не только с руководителями фракций, но и с депутатами оппозиции. Надеюсь на конструктивную работу ЛДПР с губернатором на благо жителей Ярославской области", - заявила РИА Новости председатель фракции ЛДПР Ирина Лобанова.Глава фракции КПРФ Эльхан Мардалиев уверен: то, что встреча состоялась вскоре после назначения врио губернатора - уже хорошо, поскольку, по его словам, предшественник Михаила Евраева встречался с депутатами крайне редко."Если он настроен работать на интересы Ярославской области, жителей Ярославской области, то в этом вопросе нужно взаимодействие всех фракций. Мы не так часто выходим с инициативой, но те инициативы, которые мы выносим, должны самым тщательным образом рассматриваться. Ну и самое главное - хотелось бы, чтобы было взаимодействие между депутатами, между фракциями и губернатором. Михаил Яковлевич… сказал, что он открыт для общения, и очень надеюсь, что так и будет", - сказал Мардалиев журналистам.Врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что только совместная работа областного правительства и законодательного органа региона позволит улучшить качество жизни населения и решить насущные проблемы людей.Президент РФ Владимир Путин 12 октября принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив бывшего замглавы ФАС Михаила Евраева врио главы региона.
https://ria.ru/20211013/investreyting-1754438052.html
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политика, ярославская область, владимир путин, ярославская областная дума, лдпр, михаил евраев, россия
12:13 26.10.2021
 
Оппозиция в Ярославле позитивно оценила встречу с врио губернатора Евраевым

Оппозиция позитивно оценила встречу с врио губернатора Ярославской области Евраевым

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Представители оппозиционных фракций в Ярославской областной думе позитивно оценили встречу с врио губернатора Михаилом Евраевым и рассчитывают на конструктивное сотрудничество.
Во вторник перед заседанием Ярославской областной думы Михаил Евраев встретился с главами думских фракций.
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"Встреча прошла на позитивной ноте, губернатор пообещал работать с оппозицией более тесно, проводить встречи не только с руководителями фракций, но и с депутатами оппозиции. Надеюсь на конструктивную работу ЛДПР с губернатором на благо жителей Ярославской области", - заявила РИА Новости председатель фракции ЛДПР Ирина Лобанова.
Глава фракции КПРФ Эльхан Мардалиев уверен: то, что встреча состоялась вскоре после назначения врио губернатора - уже хорошо, поскольку, по его словам, предшественник Михаила Евраева встречался с депутатами крайне редко.
"Если он настроен работать на интересы Ярославской области, жителей Ярославской области, то в этом вопросе нужно взаимодействие всех фракций. Мы не так часто выходим с инициативой, но те инициативы, которые мы выносим, должны самым тщательным образом рассматриваться. Ну и самое главное - хотелось бы, чтобы было взаимодействие между депутатами, между фракциями и губернатором. Михаил Яковлевич… сказал, что он открыт для общения, и очень надеюсь, что так и будет", - сказал Мардалиев журналистам.
Врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что только совместная работа областного правительства и законодательного органа региона позволит улучшить качество жизни населения и решить насущные проблемы людей.
Президент РФ Владимир Путин 12 октября принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив бывшего замглавы ФАС Михаила Евраева врио главы региона.
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