Оппозиция в Ярославле позитивно оценила встречу с врио губернатора Евраевым
Оппозиция позитивно оценила встречу с врио губернатора Ярославской области Евраевым
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Представители оппозиционных фракций в Ярославской областной думе позитивно оценили встречу с врио губернатора Михаилом Евраевым и рассчитывают на конструктивное сотрудничество.
Во вторник перед заседанием Ярославской областной думы Михаил Евраев встретился с главами думских фракций.
"Встреча прошла на позитивной ноте, губернатор пообещал работать с оппозицией более тесно, проводить встречи не только с руководителями фракций, но и с депутатами оппозиции. Надеюсь на конструктивную работу ЛДПР с губернатором на благо жителей Ярославской области", - заявила РИА Новости председатель фракции ЛДПР Ирина Лобанова.
Глава фракции КПРФ Эльхан Мардалиев уверен: то, что встреча состоялась вскоре после назначения врио губернатора - уже хорошо, поскольку, по его словам, предшественник Михаила Евраева встречался с депутатами крайне редко.
"Если он настроен работать на интересы Ярославской области, жителей Ярославской области, то в этом вопросе нужно взаимодействие всех фракций. Мы не так часто выходим с инициативой, но те инициативы, которые мы выносим, должны самым тщательным образом рассматриваться. Ну и самое главное - хотелось бы, чтобы было взаимодействие между депутатами, между фракциями и губернатором. Михаил Яковлевич… сказал, что он открыт для общения, и очень надеюсь, что так и будет", - сказал Мардалиев журналистам.
Врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что только совместная работа областного правительства и законодательного органа региона позволит улучшить качество жизни населения и решить насущные проблемы людей.
Президент РФ Владимир Путин 12 октября принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив бывшего замглавы ФАС Михаила Евраева врио главы региона.