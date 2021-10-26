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Контрактник получил восемь лет колонии за нападение с ножом
Контрактник получил восемь лет колонии за нападение с ножом - РИА Новости, 26.10.2021
Контрактник получил восемь лет колонии за нападение с ножом
Волгоградский гарнизонный суд приговорил военнослужащего-контрактника к 8 годам колонии строгого режима за нападение с ножом на мужчину, которого он подвозил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:22
2021-10-26T20:22
волгоградская область
волгоград
криминал
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ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости. Волгоградский гарнизонный суд приговорил военнослужащего-контрактника к 8 годам колонии строгого режима за нападение с ножом на мужчину, которого он подвозил домой, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.По данным суда, в июне 26-летний контрактник со своим сослуживцем отдыхали в бане в Волгограде, где познакомились с мужчиной, который попросил подвезти его до дома. По пути, сообщает ведомство, между военным и пассажиром возник конфликт, водитель остановил машину возле парка "Сказка" и ударил мужчину несколько раз по лицу, а потом в ход пустил нож – он нанес ему 13 ударов по лопатке и шее. Затем, отмечается, контрактник вытащил свою жертву из автомобиля и скрылся. По данным суда, потерпевший выжил.По данным ведомства, Волгоградский гарнизонный суд признал контрактника виновным в покушении на убийство."Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда. Приговор в силу не вступил.
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волгоградская область, волгоград, криминал
20:22 26.10.2021
 
Контрактник получил восемь лет колонии за нападение с ножом

Волгоградский суд приговорил контрактника к восьми годам колонии за нападение с ножом

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости. Волгоградский гарнизонный суд приговорил военнослужащего-контрактника к 8 годам колонии строгого режима за нападение с ножом на мужчину, которого он подвозил домой, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
По данным суда, в июне 26-летний контрактник со своим сослуживцем отдыхали в бане в Волгограде, где познакомились с мужчиной, который попросил подвезти его до дома. По пути, сообщает ведомство, между военным и пассажиром возник конфликт, водитель остановил машину возле парка "Сказка" и ударил мужчину несколько раз по лицу, а потом в ход пустил нож – он нанес ему 13 ударов по лопатке и шее. Затем, отмечается, контрактник вытащил свою жертву из автомобиля и скрылся. По данным суда, потерпевший выжил.
По данным ведомства, Волгоградский гарнизонный суд признал контрактника виновным в покушении на убийство.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда. Приговор в силу не вступил.
 
Волгоградская областьВолгоградКриминал
 
 
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