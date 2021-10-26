https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756378381.html
Сотрудники завода в Дзержинске получат вознаграждение за прививку
Сотрудники завода в Дзержинске получат вознаграждение за прививку - РИА Новости, 26.10.2021
Сотрудники завода в Дзержинске получат вознаграждение за прививку
Сотрудники одного из заводов Дзержинска в Нижегородской области получат стимулирующие выплаты в размере 30 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса, сообщает... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:09
2021-10-26T19:09
2021-10-26T19:09
вакцинация
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коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники одного из заводов Дзержинска в Нижегородской области получат стимулирующие выплаты в размере 30 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города."Руководство ФКП "Завод имени Свердлова" приняло решение выплатить сотрудникам, сделавшим прививку от COVID-19, по 30 тысяч рублей. Выплаты получат все сотрудники дзержинского предприятия, включая филиал завода, находящийся в Бийске - "Бийский олеумный завод", - говорится в сообщении.Как отметил генеральный директор предприятия Юрий Шумский, решение было принято с целью поощрения "свердловцев", поддержавших коллективную вакцинацию и тем самым не допустивших срыва производственной программы. Всего на стимулирующие выплаты всем привитым сотрудникам предприятие выделит не менее 200 миллионов рублей."Руководство предприятия подает пример действительно ответственного отношения к проблеме COVID-19, поощряя сотрудников. Надеюсь, что другие предприятия тоже возьмут этот метод на вооружение. Ковид – это действительно не только медицинская, но и экономическая проблема. Нельзя допустить, чтобы предприятия, как крупные, так и малые, остановились", - цитирует пресс-служба слова главы Дзержинска Ивана Носкова.Завод имени Я.М. Свердлова - один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.По данным на утро 26 октября, всего в Нижегородской области привито 1 177 760 человек, из них второй компонент получили 1 072 636 человек.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756319479.html
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вакцинация, нижегородская область, россия, коронавирус в россии
Сотрудники завода в Дзержинске получат вознаграждение за прививку
В Нижегородской области сотрудники завода получат поощрение за вакцинацию от COVID-19
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости.
Сотрудники одного из заводов Дзержинска в Нижегородской области
получат стимулирующие выплаты в размере 30 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.
"Руководство ФКП "Завод имени Свердлова" приняло решение выплатить сотрудникам, сделавшим прививку от COVID-19, по 30 тысяч рублей. Выплаты получат все сотрудники дзержинского предприятия, включая филиал завода, находящийся в Бийске - "Бийский олеумный завод", - говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор предприятия Юрий Шумский, решение было принято с целью поощрения "свердловцев", поддержавших коллективную вакцинацию и тем самым не допустивших срыва производственной программы. Всего на стимулирующие выплаты всем привитым сотрудникам предприятие выделит не менее 200 миллионов рублей.
"Руководство предприятия подает пример действительно ответственного отношения к проблеме COVID-19, поощряя сотрудников. Надеюсь, что другие предприятия тоже возьмут этот метод на вооружение. Ковид – это действительно не только медицинская, но и экономическая проблема. Нельзя допустить, чтобы предприятия, как крупные, так и малые, остановились", - цитирует пресс-служба слова главы Дзержинска Ивана Носкова.
Завод имени Я.М. Свердлова - один из крупнейших в боеприпасной отрасли России
. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.
По данным на утро 26 октября, всего в Нижегородской области привито 1 177 760 человек, из них второй компонент получили 1 072 636 человек.