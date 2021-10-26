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В декларации Зеленского не нашли незаконного обогащения
В декларации Зеленского не нашли незаконного обогащения - РИА Новости, 26.10.2021
В декларации Зеленского не нашли незаконного обогащения
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения в декларации президента Владимира Зеленского за... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:34
2021-10-26T20:34
в мире
украина
британские виргинские острова
джордж сорос
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения в декларации президента Владимира Зеленского за 2020 год, сообщила пресс-служба агентства.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский. Глава НАПК Александр Новиков заявлял, что агентство проверит информацию о возможных офшорах Зеленского, обнародованную журналистами со ссылкой на "досье Пандоры", это будет сделано в рамках ежегодной проверки декларации главы государства."Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило полную проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, агентство проверило сведения о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских островов, о которой говорилось в расследовании журналистов. Как отмечается, президент предоставил все запрашиваемые пояснения и документы, также НАПК направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза, но пока не получило от них информации.Кроме того, агентство проверило информацию о здании, расположенном в городе Форте-деи-Марми в Италии, которое принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского Елена. По информации, которую предоставил президент, ранее семья там отдыхала, но не пользовалась недвижимостью в течение 2020 года и сдает ее в аренду - предоставлены подтверждающие документы.Как отмечается в заключении проверки, НАПК не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.
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в мире, украина, британские виргинские острова, джордж сорос, владимир зеленский
20:34 26.10.2021
 
В декларации Зеленского не нашли незаконного обогащения

Нацагентство Украины не нашло в декларации Зеленского незаконного обогащения

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения в декларации президента Владимира Зеленского за 2020 год, сообщила пресс-служба агентства.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский. Глава НАПК Александр Новиков заявлял, что агентство проверит информацию о возможных офшорах Зеленского, обнародованную журналистами со ссылкой на "досье Пандоры", это будет сделано в рамках ежегодной проверки декларации главы государства.
"Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило полную проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, агентство проверило сведения о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских островов, о которой говорилось в расследовании журналистов. Как отмечается, президент предоставил все запрашиваемые пояснения и документы, также НАПК направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза, но пока не получило от них информации.
Кроме того, агентство проверило информацию о здании, расположенном в городе Форте-деи-Марми в Италии, которое принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского Елена. По информации, которую предоставил президент, ранее семья там отдыхала, но не пользовалась недвижимостью в течение 2020 года и сдает ее в аренду - предоставлены подтверждающие документы.
Как отмечается в заключении проверки, НАПК не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.
 
В миреУкраинаБританские Виргинские островаДжордж СоросВладимир Зеленский
 
 
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