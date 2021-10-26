https://ria.ru/20211026/ukraina-1756390215.html

В декларации Зеленского не нашли незаконного обогащения

В декларации Зеленского не нашли незаконного обогащения - РИА Новости, 26.10.2021

В декларации Зеленского не нашли незаконного обогащения

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения в декларации президента Владимира Зеленского за... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:34

2021-10-26T20:34

2021-10-26T20:34

в мире

украина

британские виргинские острова

джордж сорос

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089641_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_8e96b72b5e8c14314c33ac81aa797d37.jpg

КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения в декларации президента Владимира Зеленского за 2020 год, сообщила пресс-служба агентства.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский. Глава НАПК Александр Новиков заявлял, что агентство проверит информацию о возможных офшорах Зеленского, обнародованную журналистами со ссылкой на "досье Пандоры", это будет сделано в рамках ежегодной проверки декларации главы государства."Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило полную проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, агентство проверило сведения о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной в налоговой службе Британских Виргинских островов, о которой говорилось в расследовании журналистов. Как отмечается, президент предоставил все запрашиваемые пояснения и документы, также НАПК направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза, но пока не получило от них информации.Кроме того, агентство проверило информацию о здании, расположенном в городе Форте-деи-Марми в Италии, которое принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского Елена. По информации, которую предоставил президент, ранее семья там отдыхала, но не пользовалась недвижимостью в течение 2020 года и сдает ее в аренду - предоставлены подтверждающие документы.Как отмечается в заключении проверки, НАПК не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов, а точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756275019.html

украина

британские виргинские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, британские виргинские острова, джордж сорос, владимир зеленский