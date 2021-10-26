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Челябинская область
https://ria.ru/20211026/trebovaniya-1756337298.html
В Челябинске призвали ответственно выполнить требования нерабочих дней
В Челябинске призвали ответственно выполнить требования нерабочих дней - РИА Новости, 26.10.2021
В Челябинске призвали ответственно выполнить требования нерабочих дней
Руководителям малого и среднего бизнеса, которые оказывают услуги жителям Челябинской области, необходимо неукоснительно и ответственно соблюдать все... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:14
2021-10-26T16:14
челябинская область
челябинская область
здоровье - общество
алексей текслер
россия
коронавирус в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Руководителям малого и среднего бизнеса, которые оказывают услуги жителям Челябинской области, необходимо неукоснительно и ответственно соблюдать все ограничения, введенные в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, в том числе пропуск клиентов по действующим QR-кодам и ношение защитных масок, сообщили во вторник журналистам в правительстве региона.Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому в регионе в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы.В правительстве региона пояснили, что одним из способов улучшения ситуации в противодействии коронавирусу является разрыв цепочки контактов, которые происходят при обычной экономической активности, и указ президента России, и распоряжение правительства Челябинской области направлены на это. Объявление нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября является обязательным к исполнению всеми организациями."Важно, - это касается руководителей тех предприятий, работа которых разрешена с клиентами при наличии у них QR-кодов, - я говорю про ТРК, учреждения общепита, гостиницы, там, где требуется проверка кодов… - очень важно осознанно и ответственно подойти к деятельности в нерабочие дни. Не формально выполнить, а добиться результата, на который он нацелен. Поддержать активность граждан, которые вакцинированы. И отделить граждан, которые, к сожалению, этого не сделали, чтобы их обезопасить", - сказал журналистам замгубернатора региона Егор Ковальчук.Тем самым, отметил Ковальчук, все граждане смогут поддержать систему здравоохранения региона, которая в это сложное время борьбы с коронавирусом продолжает оказывать помощь тяжело больным пациентам, а также плановую медицинскую помощь.В то же время он отметил, что снижение оборотов у торговых предприятий в период нерабочих дней будет, но насколько катастрофичным оно будет, даже сами ТРК сказать не могут. "…В оценках они разошлись… Это будет зависеть от набора услуг. Большая часть малого и среднего бизнеса не закрывается, а вводится определенный режим доступа... Если сравнивать с прошлым годом, то ожидали худшего. Говорить о том, что все пострадавшие сферы резко ухудшат показатели, я бы не стал. Но сложности определенно будут", - пояснил Ковальчук.Также замминистра экономического развития региона Андрей Минченко обратился к представителям туристического бизнеса с просьбой соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы. "Что касается проверок (работы баз отдыха), то у минэкономики нет надзорных полномочий, но надзорные органы будут их проводить. Я бы хотел обратиться к субъектам туристической индустрии с просьбой соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы в части пребывания гостей в масках, соблюдения дистанции", - сказал он журналистам.Также Минченко сообщил, что туристическая отрасль области в целом находится в выигрышном положении в нынешней ситуации, которая длится с 2020 года, и говорить о серьезных убытках неправильно, учитывая жаркое лето. "Отрасль находится в очень хорошем состоянии. Здесь важно, чтобы туризм, отели и базы отдыха не стали каким-то негативным примером несоблюдения всех правил. Самое главное, чтобы не было принято решение о закрытии отрасли, локдауне", - отметил он.Как сообщал глава региона Алексей Текслер, он поручил профильным министерствам разработать и внести предложения о мерах государственной поддержки тех отраслей, которые могут понести потери от дополнительных ограничений. "Это к тем мерам, которые были озвучены на совещании у президента РФ. Речь идет о грантах на одного занятого и о новой кредитной программе для среднего и малого бизнеса. Эти меры поддержки были объявлены на совещании у президента РФ, дополнительно к этим мерам необходимо проработать возможный формат поддержки наших предпринимателей, которых коснутся дополнительные ограничения", - цитирует пресс-служба главы региона словам Текслера.Также глава региона отмечал, что все меры необходимы, чтобы сбить темпы заболеваемости, снизить нагрузку на здравоохранение, мотивировать граждан на вакцинацию. "Также важно продолжать в полном объеме реализовывать все профилактические меры, включая масочный режим и социальную дистанцию, - пояснял глава региона.По данным пресс-службы правительства региона, с 30 октября 2021 года вход граждан в ТРК региона допускается только при наличии действующего QR-кода, также с 30 октября пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха возможно при наличии у гражданина QR-кода. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны осуществляется при наличии QR-кода.
https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755763153.html
https://ria.ru/20211022/zabolevaemost-1755721889.html
https://ria.ru/20211026/qr-kod-1756335045.html
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челябинская область, здоровье - общество, алексей текслер, россия, коронавирус в россии
16:14 26.10.2021
 
В Челябинске призвали ответственно выполнить требования нерабочих дней

Челябинские власти призвали бизнес ответственно выполнить требования нерабочих дней

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Руководителям малого и среднего бизнеса, которые оказывают услуги жителям Челябинской области, необходимо неукоснительно и ответственно соблюдать все ограничения, введенные в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, в том числе пропуск клиентов по действующим QR-кодам и ношение защитных масок, сообщили во вторник журналистам в правительстве региона.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому в регионе в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы.
В правительстве региона пояснили, что одним из способов улучшения ситуации в противодействии коронавирусу является разрыв цепочки контактов, которые происходят при обычной экономической активности, и указ президента России, и распоряжение правительства Челябинской области направлены на это. Объявление нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября является обязательным к исполнению всеми организациями.
"Важно, - это касается руководителей тех предприятий, работа которых разрешена с клиентами при наличии у них QR-кодов, - я говорю про ТРК, учреждения общепита, гостиницы, там, где требуется проверка кодов… - очень важно осознанно и ответственно подойти к деятельности в нерабочие дни. Не формально выполнить, а добиться результата, на который он нацелен. Поддержать активность граждан, которые вакцинированы. И отделить граждан, которые, к сожалению, этого не сделали, чтобы их обезопасить", - сказал журналистам замгубернатора региона Егор Ковальчук.
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Тем самым, отметил Ковальчук, все граждане смогут поддержать систему здравоохранения региона, которая в это сложное время борьбы с коронавирусом продолжает оказывать помощь тяжело больным пациентам, а также плановую медицинскую помощь.
В то же время он отметил, что снижение оборотов у торговых предприятий в период нерабочих дней будет, но насколько катастрофичным оно будет, даже сами ТРК сказать не могут. "…В оценках они разошлись… Это будет зависеть от набора услуг. Большая часть малого и среднего бизнеса не закрывается, а вводится определенный режим доступа... Если сравнивать с прошлым годом, то ожидали худшего. Говорить о том, что все пострадавшие сферы резко ухудшат показатели, я бы не стал. Но сложности определенно будут", - пояснил Ковальчук.
Также замминистра экономического развития региона Андрей Минченко обратился к представителям туристического бизнеса с просьбой соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы. "Что касается проверок (работы баз отдыха), то у минэкономики нет надзорных полномочий, но надзорные органы будут их проводить. Я бы хотел обратиться к субъектам туристической индустрии с просьбой соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы в части пребывания гостей в масках, соблюдения дистанции", - сказал он журналистам.
Также Минченко сообщил, что туристическая отрасль области в целом находится в выигрышном положении в нынешней ситуации, которая длится с 2020 года, и говорить о серьезных убытках неправильно, учитывая жаркое лето. "Отрасль находится в очень хорошем состоянии. Здесь важно, чтобы туризм, отели и базы отдыха не стали каким-то негативным примером несоблюдения всех правил. Самое главное, чтобы не было принято решение о закрытии отрасли, локдауне", - отметил он.
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Как сообщал глава региона Алексей Текслер, он поручил профильным министерствам разработать и внести предложения о мерах государственной поддержки тех отраслей, которые могут понести потери от дополнительных ограничений. "Это к тем мерам, которые были озвучены на совещании у президента РФ. Речь идет о грантах на одного занятого и о новой кредитной программе для среднего и малого бизнеса. Эти меры поддержки были объявлены на совещании у президента РФ, дополнительно к этим мерам необходимо проработать возможный формат поддержки наших предпринимателей, которых коснутся дополнительные ограничения", - цитирует пресс-служба главы региона словам Текслера.
Также глава региона отмечал, что все меры необходимы, чтобы сбить темпы заболеваемости, снизить нагрузку на здравоохранение, мотивировать граждан на вакцинацию. "Также важно продолжать в полном объеме реализовывать все профилактические меры, включая масочный режим и социальную дистанцию, - пояснял глава региона.
По данным пресс-службы правительства региона, с 30 октября 2021 года вход граждан в ТРК региона допускается только при наличии действующего QR-кода, также с 30 октября пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха возможно при наличии у гражданина QR-кода. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны осуществляется при наличии QR-кода.
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