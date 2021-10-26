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Блинкен поедет с Байденом на саммит G20 и конференцию в Глазго
Блинкен поедет с Байденом на саммит G20 и конференцию в Глазго - РИА Новости, 26.10.2021
Блинкен поедет с Байденом на саммит G20 и конференцию в Глазго
Госсекретарь США Энтони Блинкен с 28 октября по 2 ноября посетит Италию и Великобританию, где будет сопровождать президента страны Джо Байдена в его участии в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:26
2021-10-26T19:26
2021-10-26T19:26
в мире
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джо байден
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен с 28 октября по 2 ноября посетит Италию и Великобританию, где будет сопровождать президента страны Джо Байдена в его участии в ряде крупных международных мероприятий, включая саммит G20 в Риме и климатическую конференцию в Глазго, заявил во вторник госдепартамент."Госсекретарь США присоединится к президенту и первой леди США во время их визита в Ватикан и аудиенции и Его Святейшества Папы Франциска. Затем госсекретарь будет сопровождать президента Байдена на саммите глав государств и правительств G20", - говорится в письменном заявлении госдепа США, приуроченном к предстоящей поездке.Отмечается, что, находясь в Италии, Блинкен будет поддерживать контакты с представителями правительств и частного бизнеса других стран в совместных усилиях, намеченных на стимулирование мирового экономического роста и создание рабочих мест, а также борьбу с климатическим кризисом.С 31 октября по 2 ноября глава американского дипведомства будет находиться в Глазго, где наряду с Байденом примет участие в COP26 (26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата)."В ходе предстоящих контактов госсекретарь Блинкен намерен подчеркнуть общегосударственный подход администрации Байдена к решению проблемы климатического кризиса", - указано в заявлении.
https://ria.ru/20211006/blinken-1753423384.html
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в мире, сша, оон, джо байден, большая двадцатка, энтони блинкен
Блинкен поедет с Байденом на саммит G20 и конференцию в Глазго
Блинкен будет сопровождать Байдена на саммите двадцатки и на конференции в Глазго