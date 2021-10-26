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В Саратовской области уточнили, кто будет работать в нерабочие дни
В Саратовской области уточнили, кто будет работать в нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021
В Саратовской области уточнили, кто будет работать в нерабочие дни
Органы власти, предприятия торговли и общественного питания, учреждения здравоохранения, социальной защиты и культуры в Саратовской области продолжат работать в РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:19
2021-10-26T20:19
распространение коронавируса
саратовская область
валерий радаев
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Органы власти, предприятия торговли и общественного питания, учреждения здравоохранения, социальной защиты и культуры в Саратовской области продолжат работать в штатном режиме в период объявленных в регионе нерабочих дней, для детских садов, ЗАГСов и МФЦ определили отдельный график работы, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.Ранее губернатор Валерий Радаев установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента."Органы исполнительной власти и местного самого управления работают в штатном режиме… По театральным и концертным организациям, цирку - 50% заполняемости при наличии QR-кода. По музеям, библиотекам - одиночное посещение при наличии QR-кода… Режим работы организаций торговли и общественного питания в период с 27 октября по 7 ноября 2021 года остается без изменений с соблюдением установленных ограничительных мер", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он отметил, что поликлиники будут работать 30-31 октября и 4-7 ноября - с 9.00 до 17.00, а в остальные дни - с 8.00 до 20.00, больницы и стационарные учреждения соцзащиты продолжат работать в круглосуточном режиме. Также в штатном режиме будут работать учреждения социальной поддержки населения, социальные работники, оказывающие помощь на дому, социально-оздоровительные и реабилитационные центры (до даты окончания текущего заезда).По его словам, центры занятости населения будут принимать документы в дистанционном формате и вести прием граждан по предварительной записи, 27-29 октября все МФЦ в регионе работают в обычном режиме, но с 30 октября по 6 ноября - только на регистрацию и подтверждение учетной записи на портале госуслуг и на обеспечение возможности переписи населения. В детских садах 27-29 октября и 1-3 ноября организуют дежурные группы, а в школах и учреждения дополнительного образования с 27 октября по 7 ноября объявлены осенние каникулы, вузы области в этот период переходят на дистационный формат обучения.Отмечается, что фитнес-центры, плавательные бассейны и аквапарки с 29 октября по 11 ноября будут доступны посетителям только при наличии QR-кода. Организации, занимающиеся спортивной подготовкой, приостановят тренировочный процесс."В период с 27 октября по 7 ноября 2021 года для структурных подразделений управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области установлены индивидуальные рабочие дни, а также для территориальных отделов ЗАГС области единые рабочие дни - 30 октября и 6 ноября 2021 года", - добавил Бусаргин, уточнив, что дополнительно ЗАГСы будут работать в другие нерабочие дни, если прежде граждане на эти дни заранее подавали заявление на оказание услуг.
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саратовская область, валерий радаев, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:19 26.10.2021
 
В Саратовской области уточнили, кто будет работать в нерабочие дни

Саратовские власти объявили список организаций, которые продолжат работать в нерабочие дни

© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Органы власти, предприятия торговли и общественного питания, учреждения здравоохранения, социальной защиты и культуры в Саратовской области продолжат работать в штатном режиме в период объявленных в регионе нерабочих дней, для детских садов, ЗАГСов и МФЦ определили отдельный график работы, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
Ранее губернатор Валерий Радаев установил в области с 27 по 29 октября нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, которые установлены по всей стране указом президента.
"Органы исполнительной власти и местного самого управления работают в штатном режиме… По театральным и концертным организациям, цирку - 50% заполняемости при наличии QR-кода. По музеям, библиотекам - одиночное посещение при наличии QR-кода… Режим работы организаций торговли и общественного питания в период с 27 октября по 7 ноября 2021 года остается без изменений с соблюдением установленных ограничительных мер", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Он отметил, что поликлиники будут работать 30-31 октября и 4-7 ноября - с 9.00 до 17.00, а в остальные дни - с 8.00 до 20.00, больницы и стационарные учреждения соцзащиты продолжат работать в круглосуточном режиме. Также в штатном режиме будут работать учреждения социальной поддержки населения, социальные работники, оказывающие помощь на дому, социально-оздоровительные и реабилитационные центры (до даты окончания текущего заезда).
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По его словам, центры занятости населения будут принимать документы в дистанционном формате и вести прием граждан по предварительной записи, 27-29 октября все МФЦ в регионе работают в обычном режиме, но с 30 октября по 6 ноября - только на регистрацию и подтверждение учетной записи на портале госуслуг и на обеспечение возможности переписи населения. В детских садах 27-29 октября и 1-3 ноября организуют дежурные группы, а в школах и учреждения дополнительного образования с 27 октября по 7 ноября объявлены осенние каникулы, вузы области в этот период переходят на дистационный формат обучения.
Отмечается, что фитнес-центры, плавательные бассейны и аквапарки с 29 октября по 11 ноября будут доступны посетителям только при наличии QR-кода. Организации, занимающиеся спортивной подготовкой, приостановят тренировочный процесс.
"В период с 27 октября по 7 ноября 2021 года для структурных подразделений управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области установлены индивидуальные рабочие дни, а также для территориальных отделов ЗАГС области единые рабочие дни - 30 октября и 6 ноября 2021 года", - добавил Бусаргин, уточнив, что дополнительно ЗАГСы будут работать в другие нерабочие дни, если прежде граждане на эти дни заранее подавали заявление на оказание услуг.
 
Распространение коронавирусаСаратовская областьВалерий РадаевКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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