https://ria.ru/20211026/rynok-1756236748.html

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на рынке

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на рынке - РИА Новости, 26.10.2021

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на рынке

Открытое горение на рынке во Владивостоке ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T07:35

2021-10-26T07:35

2021-10-26T08:59

происшествия

владивосток

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на рынке во владивостоке

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Открытое горение на рынке во Владивостоке ликвидировано, сообщает МЧС РФ.В ведомстве ранее сообщили, что Некрасовский рынок горит во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, идет тушение. По данным МЧС, огнем была охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня, сейчас площадь пожара – 700 квадратных метров."6:21(мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

владивосток

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на рынке во владивостоке