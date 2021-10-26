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Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на рынке
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на рынке - РИА Новости, 26.10.2021
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на рынке
Открытое горение на рынке во Владивостоке ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T07:35
2021-10-26T07:35
2021-10-26T08:59
происшествия
владивосток
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на рынке во владивостоке
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Открытое горение на рынке во Владивостоке ликвидировано, сообщает МЧС РФ.В ведомстве ранее сообщили, что Некрасовский рынок горит во Владивостоке, предварительно, пострадавших нет, идет тушение. По данным МЧС, огнем была охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня, сейчас площадь пожара – 700 квадратных метров."6:21(мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, владивосток, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на рынке во владивостоке
07:35 26.10.2021 (обновлено: 08:59 26.10.2021)
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на рынке
Во Владивостоке спасатели ликвидировали открытое горение на Некрасовском рынке