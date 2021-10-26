https://ria.ru/20211026/qr-kody-1756384348.html

На Ставрополье введут QR-коды

На Ставрополье введут QR-коды - РИА Новости, 26.10.2021

На Ставрополье введут QR-коды

Власти Ставропольского края вводят QR-коды для посещения объектов общепита, культуры и спорта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:54

2021-10-26T19:54

2021-10-26T20:09

распространение коронавируса

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НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Власти Ставропольского края вводят QR-коды для посещения объектов общепита, культуры и спорта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Если говорить об (ограничительных - ред.) мерах, единственное, что мы сегодня введем, и мы уже взяли это на проработку, - это введение QR-кодов… Они у нас введены давно, еще после Москвы в апреле прошлого года мы их ввели для того, чтобы нарабатывать элементы, где у нас максимальные заражения происходят. Чтобы уже точечно реагировать, а не с пушки по воробьям стрелять. Сегодня QR-коды вводим для возможности посещения. То есть если пришел (человек - ред.), нет QR-кода, не привит, не проходил исследование, не переболел, ты не будешь допущен ни на предприятие общепита, ни в спорткомплекс, ни на объект культуры", - сказал Владимиров во вторник во время прямой линии с жителями региона.Он также добавил, что обсуждается и вопрос введения QR-кодов в общественном транспорте. "Сюда мы тоже будем заходить. Сегодня технологии позволяют нам работать и в этом направлении. То есть нужно сегодня уберечь здоровых людей от нездоровых", - заметил губернатор Ставрополья.В Ставропольском крае с начала пандемии заразились коронавирусом 95 607 человек, выздоровели 74 735, скончался 3851 человек. В больницах лечатся 4484 пациента, из них 436 человек в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20211023/odnovremenno-1755899940.html

https://ria.ru/20211021/maski-1755507223.html

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