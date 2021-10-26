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Тюменская область введет QR-коды для посещения культурных мероприятий

Тюменская область введет QR-коды для посещения культурных мероприятий - РИА Новости, 26.10.2021

Тюменская область введет QR-коды для посещения культурных мероприятий

QR-коды для посещения культурных и спортивных объектов у жителей Тюменской области вводятся с 8 ноября, соответствующее изменение внесено в постановление... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:03

2021-10-26T15:03

2021-10-26T15:03

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ТЮМЕНЬ, 26 окт - РИА Новости. QR-коды для посещения культурных и спортивных объектов у жителей Тюменской области вводятся с 8 ноября, соответствующее изменение внесено в постановление правительства региона "О введении режима повышенной готовности", следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее оперштаб Тюменской области сообщил, что правительство региона с 15 ноября вводит QR-коды для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков и спортивных объектов."С 8 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров, кинозалов, концертных залов, цирков, объектов спорта при проведении на них муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием единого портала государственных муниципальных услуг или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - следует из документа, опубликованного во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.QR-код или справка должны подтверждать прохождение вакцинации, сроком не менее 12 месяцев, или свидетельствовать о перенесенном не позднее полугода заболевании коронавирусом. Также для посещения перечисленных общественных мест можно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не позднее 72 часов.В связи со сложной эпидобстановкой в Тюменской области с 18 октября введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, с 25 октября несовершеннолетним запрещено без родителей посещать торгово-развлекательные центры. С 30 октября по 7 ноября в регионе приостанавливается деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением производств непрерывного цикла, аптек, продовольственных магазинов, медицинских учреждений всех форм собственности. Не вакцинированные и не переболевшие коронавирусом граждане старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать самоизоляцию.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756263001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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