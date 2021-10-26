https://ria.ru/20211026/pozhar-1756262743.html

Из здания вуза в Петербурге эвакуировали около ста человек из-за возгорания

Из здания вуза в Петербурге эвакуировали около ста человек из-за возгорания - РИА Новости, 26.10.2021

Из здания вуза в Петербурге эвакуировали около ста человек из-за возгорания

Порядка 100 человек эвакуировали из здания Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета после возгорания в подсобном помещении,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:23

2021-10-26T11:23

2021-10-26T11:32

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербургский электротехнический университет

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуировали из здания Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета после возгорания в подсобном помещении, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло возгорание в подсобном помещении на втором этаже в здании Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета на улице Попова", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из учебного учреждения были эвакуированы не менее 100 человек. Возникшее возгорании удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.

https://ria.ru/20211019/merkuriy-1755247851.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербургский электротехнический университет