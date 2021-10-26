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Из здания вуза в Петербурге эвакуировали около ста человек из-за возгорания
Из здания вуза в Петербурге эвакуировали около ста человек из-за возгорания - РИА Новости, 26.10.2021
Из здания вуза в Петербурге эвакуировали около ста человек из-за возгорания
Порядка 100 человек эвакуировали из здания Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета после возгорания в подсобном помещении,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:23
2021-10-26T11:23
2021-10-26T11:32
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербургский электротехнический университет
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Порядка 100 человек эвакуировали из здания Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета после возгорания в подсобном помещении, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло возгорание в подсобном помещении на втором этаже в здании Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета на улице Попова", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из учебного учреждения были эвакуированы не менее 100 человек. Возникшее возгорании удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербургский электротехнический университет
11:23 26.10.2021 (обновлено: 11:32 26.10.2021)
Из здания вуза в Петербурге эвакуировали около ста человек из-за возгорания
В Петербурге эвакуировали около ста человек из-за возгорания в здании СПбГЭТУ "ЛЭТИ"