https://ria.ru/20211026/popova-1756325636.html
В России сформировали запас тестов на COVID-19, сообщила Попова
В России сформировали запас тестов на COVID-19, сообщила Попова - РИА Новости, 26.10.2021
В России сформировали запас тестов на COVID-19, сообщила Попова
Российские власти сформировали запас тестов на коронавирус для более чем 9 миллионов исследований, об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:24
2021-10-26T15:24
2021-10-26T15:24
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские власти сформировали запас тестов на коронавирус для более чем 9 миллионов исследований, об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во вторник во время заседания координационного совета по борьбе с COVID-19."В настоящее время мы имеем запас тестов для более чем 9 миллионов исследований", - сказала Попова.Также она сообщила, что за последние пять недель в субъекты РФ было распределено более пяти миллионов тестов."Из которых 3,5 миллиона – в медицинские организации, и 1,7 миллиона – для нужд организаций Роспотребнадзора", - подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756322500.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус в россии
В России сформировали запас тестов на COVID-19, сообщила Попова
Попова: в России сформировали запас тестов на COVID-19 для девять миллионов исследований