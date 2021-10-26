https://ria.ru/20211026/popova-1756325636.html

В России сформировали запас тестов на COVID-19, сообщила Попова

В России сформировали запас тестов на COVID-19, сообщила Попова - РИА Новости, 26.10.2021

В России сформировали запас тестов на COVID-19, сообщила Попова

Российские власти сформировали запас тестов на коронавирус для более чем 9 миллионов исследований, об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:24

2021-10-26T15:24

2021-10-26T15:24

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские власти сформировали запас тестов на коронавирус для более чем 9 миллионов исследований, об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во вторник во время заседания координационного совета по борьбе с COVID-19."В настоящее время мы имеем запас тестов для более чем 9 миллионов исследований", - сказала Попова.Также она сообщила, что за последние пять недель в субъекты РФ было распределено более пяти миллионов тестов."Из которых 3,5 миллиона – в медицинские организации, и 1,7 миллиона – для нужд организаций Роспотребнадзора", - подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756322500.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус в россии