https://ria.ru/20211026/pomosch-1756398729.html

Россия выделила 86,5 миллиона рублей на помощь Киргизии в борьбе с COVID-19

Россия выделила 86,5 миллиона рублей на помощь Киргизии в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Россия выделила 86,5 миллиона рублей на помощь Киргизии в борьбе с COVID-19

Правительство России выделило более 86,5 миллиона рублей МЧС РФ для оказания гуманитарной помощи Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией, соответствующее... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T22:05

2021-10-26T22:05

2021-10-26T22:08

киргизия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство России выделило более 86,5 миллиона рублей МЧС РФ для оказания гуманитарной помощи Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить МЧС РФ в 2021 году ... до 78000 тыс. рублей на оплату расходов на закупку ... 200 тысяч доз ... препарата Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции ... до 8500 тыс. рублей на оплату расходов на доставку грузов гуманитарной помощи в Киргизскую Республику", - говорится в документе.Согласно документу, МЧС РФ также ответственно за доставку и передачу гуманитарной помощи с соблюдением всех необходимых условий хранения уполномоченным представителям правительства Киргизии."Командированные расходы сотрудников МЧС России, связанные с доставкой грузов, осуществить в размере до 12,8 тыс. рублей", - написано в распоряжении.Помимо этого, по документу, МИД должен оказать содействие МЧС в решении вопросов доставки и передачи гуманитарной помощи. Отмечается, что МЧС обязуется предоставить доклад об использовании выделенных средств в правительство РФ до 1 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211026/zdravookhranenie-1756321693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии