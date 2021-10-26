15:01 26.10.2021 (обновлено: 16:27 26.10.2021)
В польском законопроекте назвали Россию потенциальным противником
Польские власти в новом законопроекте об обороне назвали Россию потенциальным противником
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Польские власти представили новый закон "Об обороне отечества", в котором Россия рассматривается в качестве потенциального противника.
"Страна, которая находится на границе НАТО и ЕС, должна иметь серьезную силу сдерживания, а в случае необходимости – обороны, при чем достаточно долгое время самостоятельно", - заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость", вице-премьер правительства Ярослав Качиньский на пресс-конференции во вторник, представляя проект нового закона. Он подчеркнул, что к разработке закона польские власти побудила "мощная российская армия", а также "постоянные учения у границ Польши".
30 сентября, 10:48В Польше рассказали, откуда Россия начнет наступление в случае войны
"Есть такое убеждение, что амбициями нынешних властей России является восстановление империи, которая распалась в 1991 году. Это все склоняет нас к радикальному усилению наших Вооруженных сил, и этот закон должен этому служить", - сказал Качиньский.
Он уточнил, что в законопроекте среди прочего предусмотрен "механизм финансирования Вооруженных сил, механизм развития армии и ее вооружения". При этом Качиньский добавил, что нынешняя военная мощь Польши не отвечает потребностям.
6 сентября, 18:58В Польше захотели поговорить с Россией "на языке силы"
В свою очередь, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак отметил, что в новом законе большое внимание уделяется увеличению численности польской армии. В частности, будут упрощены принципы рекрутации, повышено денежное довольствие. Солдаты, перешедшие в резерв после военного обучения, будут иметь приоритет при получении государственных должностей. Значительные усилия будут прилагать для рекрутации на военную службу студентов гражданских учебных заведений.
Также Блащак заявил, что в Польше не вернут обязательную военную службу. "Я знаю, что по этому вопросу велись дискуссии", - сказал он.
Министр подчеркнул, что в стране будут введены новые варианты прохождения службы. "Мы вводим добровольную военную службу для людей, которые после 28-дневного начального военного обучения 11 месяцев будут проходить специальное обучение и потом смогут перейти на профессиональную службу", - уточнил он.
Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивном поведении" и заявляла, что не представляет ни для кого угрозы и не будет ни на кого нападать, о чем Западу известно, но Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
22 октября, 01:23Британцы сравнили Польшу с гавкающей собакой из-за нападок на Россию