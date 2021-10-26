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Америка: "Россия не в упадке, все гораздо хуже"
Америка: "Россия не в упадке, все гораздо хуже" - РИА Новости, 26.10.2021
Америка: "Россия не в упадке, все гораздо хуже"
Забудьте о том, что в России (и у России) все плохо. Ее недооценивали, и при любом президенте (нынешнем и будущих) она останется очень серьезным и сильным... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T08:00
2021-10-26T07:51
политика
авторы
сша
китай
барак обама
майкл кофман
джозеф "бо" байден
россия
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Забудьте о том, что в России (и у России) все плохо. Ее недооценивали, и при любом президенте (нынешнем и будущих) она останется очень серьезным и сильным противником США. Такова главная мысль публикации в американском журнале Foreign Affairs. Том самом, который (вместе с другими изданиями) не так давно объяснял нам, что все плохо у Китая. Эти две темы связаны. Похоже, в экспертных кругах Америки спорят несколько фракций. Одна видит упадок выбранных страной противников, другая кричит: не верьте. Одна фракция говорит, что главная угроза для Штатов — Китай, другая — что все-таки Россия. И не прослеживаются люди, которые заявляли бы, что ни Москве, ни Пекину вообще не надо угрожать США и подрывать американское могущество: нам не надо, чтобы эта страна обрушилась. Нам надо, чтобы она вела себя прилично на международной арене, не устраивала войны, не разлагала другие общества изнутри и не врала — не выдумывала все новые невероятно лживые кампании против обоих наших государств.Авторов статьи о том, что Россия в порядке, двое — Майкл Кофман и Андреа Кендалл-Тейлор из Центра новой американской безопасности. Давайте для начала доставим себе удовольствие и посмотрим, как они нас записали из слабых и больных в здоровые и сильные. Авторы нападают и на Барака Обаму, который нашу экономику "порвал в клочья", и на Джозефа Байдена, который уже сегодня, в июле, говорил, что у российской экономики есть только ядерное оружие и нефтяные скважины — "и больше ничего". Кстати, у нас это его высказывание даже не заметили — перестали обижаться.А далее два автора предпринимают очень изящный маневр. Говорят: да, все, что было ранее сказано о российском развале, упадке и деградации, — это правда. Однако… и тут начинается перечисление всего того, что у нас хорошо.Первое: есть, как известно, две системы оценки объема экономики. По одной системе Россия производит меньше, чем штат Техас. Но по другой — и куда более реалистичной, отмечают авторы, — наша страна — вторая экономика в Европе и шестая в мире. Тут надо добавить: и это мы еще посмотрим, что будет по итогам того сложного кризиса, если не погрома, который Европа и США сами на себя навлекли с помощью целого комплекта глупостей и дикостей, — кто тогда окажется на каком месте.Второе: Россия находится в первой десятке стран мира по затратам на технические инновации. И хотя она отстает по этой части от Штатов и Китая, но все же обзавелась своими аналогами Google или Facebook.Третье: хватит рассуждать о предстоящей демографической катастрофе России. Перед нами страна, которая все равно остается самой населенной в Европе, и население это, по всем мировым рейтингам, показывает, после катастрофы 90-х, увеличившиеся продолжительность жизни, рождаемость и производительность труда.Четвертое: Запад проспал перевооружение России начиная с 2008 года, и сейчас эта страна — главный в мире конкурент США по военной части.Пятое, и главное: не надо надеяться на смену режима в Москве. "Несущие колонны российской внешней политики" пользуются громадной популярностью внутри страны, так что Америке нужно привыкнуть к мысли насчет того, что политика эта и дальше окажется прежней, то есть "несовместимой с ценностями США и союзников".Дальше вывод — Россия не слабеющая, а "настойчивая" держава, которая в обозримом будущем сохранит способность влиять на международные дела и подрывать позиции Соединенных Штатов. Вывод из вывода — что Америке надо готовиться противостоять двум крупным державам и что Россия из них двоих более опасна. Что требует редактирования документов о национальной безопасности и укрепления НАТО, а также многого другого.Как относиться к этому оживившемуся спору американских экспертов? Конечно, элемент шизофрении здесь очевиден. Когда одна и та же зарубежная держава для одних выглядит как развалина, для других наоборот — это выглядит дико. Причем дикость эта налицо при обоих подходах. То Россия или Китай всемогущи, вмешиваются во внутреннюю политику стран Запада и всего мира. То они опасны потому, что слабеют с каждым днем. То они вообще не опасны, потому что у них уже наступила последняя стадия развала. Вы все-таки определитесь там, какие же мы на самом деле.Но нет такой глупости (своей и чужой), из которой нельзя извлечь пользу. И вот вопрос: а США и Европа слабеют или остаются "настойчивыми" державами?Надо признаться честно, что наблюдать за саморазрушением американского общества и похожими процессами у их союзников просто жутко. Еще лет десять назад трудно было представить, что общества эти займутся таким самопоеданием, как сейчас. Террор борцов с расизмом, мужским шовинизмом, переменами климата и всем прочим, массовое запугивание несогласных, цензура. Ненависть к собственной истории и культуре. Почти на полном серьезе предпринимаемые попытки разгромить экономику и отбросить жизнь на десятилетия назад ("зеленая революция"). Не забудем "ковидную перезагрузку", которая в целом о том же. И развал образования с деградацией образованного класса. Тут, впрочем, можно продолжать бесконечно.Вроде бы остается одно — не дать этой заразе захлестнуть еще и наше общество и отдыхать, наблюдая, как весь Запад сначала погружается в руины, потом пытается восстать из таковых и возродить нормальную жизнь. И еще когда это возрождение будет? Вот приблизительно так мыслят наши эксперты, увлекшиеся идеей "Запада, порванного в клочья".Но не разумнее ли было бы последовать примеру Кофмана и Кендалл-Тейлор и, пусть исключительно из духа противоречия, посмотреть: а в чем этот страдающий судорогами Запад силен и сегодня? Что поможет ему преодолеть нынешнюю заразу, выжить и стать еще сильнее? Такие случаи в мировой истории бывали, и не раз. Кто, например, представил бы себе в начале XV века в залитой кровью и пострадавшей от чумы Европе, что уже лет через 100-150 там наступит высокое Возрождение и Просвещение? А ведь так было.Хотя зачем закапываться так далеко в историю, ведь мало кто в 1990-е годы мог поверить, что Россия преодолеет свой кризис, да еще так быстро. Увлеклись, наговорили и наделали нам гадостей — и долго не могли поверить, что наши клочья позади. Вот этих ошибок следовало бы избежать, им, нам и кому угодно.
https://ria.ru/20211022/shagi-1755821050.html
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Дмитрий Косырев
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политика, авторы, сша, китай, барак обама, майкл кофман, джозеф "бо" байден, россия
08:00 26.10.2021
 

Америка: "Россия не в упадке, все гораздо хуже"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди спускаются в подземный переход на одной из улиц в Москве
Люди спускаются в подземный переход на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Забудьте о том, что в России (и у России) все плохо. Ее недооценивали, и при любом президенте (нынешнем и будущих) она останется очень серьезным и сильным противником США. Такова главная мысль публикации в американском журнале Foreign Affairs. Том самом, который (вместе с другими изданиями) не так давно объяснял нам, что все плохо у Китая.
Эти две темы связаны. Похоже, в экспертных кругах Америки спорят несколько фракций. Одна видит упадок выбранных страной противников, другая кричит: не верьте. Одна фракция говорит, что главная угроза для Штатов — Китай, другая — что все-таки Россия. И не прослеживаются люди, которые заявляли бы, что ни Москве, ни Пекину вообще не надо угрожать США и подрывать американское могущество: нам не надо, чтобы эта страна обрушилась. Нам надо, чтобы она вела себя прилично на международной арене, не устраивала войны, не разлагала другие общества изнутри и не врала — не выдумывала все новые невероятно лживые кампании против обоих наших государств.
Игрушечные американские солдаты - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 16:03
Байден должен выполнить шесть условий для защиты от России, пишет NI
Авторов статьи о том, что Россия в порядке, двое — Майкл Кофман и Андреа Кендалл-Тейлор из Центра новой американской безопасности. Давайте для начала доставим себе удовольствие и посмотрим, как они нас записали из слабых и больных в здоровые и сильные. Авторы нападают и на Барака Обаму, который нашу экономику "порвал в клочья", и на Джозефа Байдена, который уже сегодня, в июле, говорил, что у российской экономики есть только ядерное оружие и нефтяные скважины — "и больше ничего". Кстати, у нас это его высказывание даже не заметили — перестали обижаться.
А далее два автора предпринимают очень изящный маневр. Говорят: да, все, что было ранее сказано о российском развале, упадке и деградации, — это правда. Однако… и тут начинается перечисление всего того, что у нас хорошо.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 00:31
В МИД назвали проблемные моменты в диалоге России и США
Первое: есть, как известно, две системы оценки объема экономики. По одной системе Россия производит меньше, чем штат Техас. Но по другой — и куда более реалистичной, отмечают авторы, — наша страна — вторая экономика в Европе и шестая в мире. Тут надо добавить: и это мы еще посмотрим, что будет по итогам того сложного кризиса, если не погрома, который Европа и США сами на себя навлекли с помощью целого комплекта глупостей и дикостей, — кто тогда окажется на каком месте.
Второе: Россия находится в первой десятке стран мира по затратам на технические инновации. И хотя она отстает по этой части от Штатов и Китая, но все же обзавелась своими аналогами Google или Facebook.
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 10:52Авторы
Мы – о мире, они – о войне. Почему в США заговорили о русских ракетах?
Третье: хватит рассуждать о предстоящей демографической катастрофе России. Перед нами страна, которая все равно остается самой населенной в Европе, и население это, по всем мировым рейтингам, показывает, после катастрофы 90-х, увеличившиеся продолжительность жизни, рождаемость и производительность труда.
Четвертое: Запад проспал перевооружение России начиная с 2008 года, и сейчас эта страна — главный в мире конкурент США по военной части.
Пятое, и главное: не надо надеяться на смену режима в Москве. "Несущие колонны российской внешней политики" пользуются громадной популярностью внутри страны, так что Америке нужно привыкнуть к мысли насчет того, что политика эта и дальше окажется прежней, то есть "несовместимой с ценностями США и союзников".
Дальше вывод — Россия не слабеющая, а "настойчивая" держава, которая в обозримом будущем сохранит способность влиять на международные дела и подрывать позиции Соединенных Штатов. Вывод из вывода — что Америке надо готовиться противостоять двум крупным державам и что Россия из них двоих более опасна. Что требует редактирования документов о национальной безопасности и укрепления НАТО, а также многого другого.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 18:45Сказано в эфире
"Ситуация небезопасна". Политолог об отношениях России и НАТО
Как относиться к этому оживившемуся спору американских экспертов? Конечно, элемент шизофрении здесь очевиден. Когда одна и та же зарубежная держава для одних выглядит как развалина, для других наоборот — это выглядит дико. Причем дикость эта налицо при обоих подходах. То Россия или Китай всемогущи, вмешиваются во внутреннюю политику стран Запада и всего мира. То они опасны потому, что слабеют с каждым днем. То они вообще не опасны, потому что у них уже наступила последняя стадия развала. Вы все-таки определитесь там, какие же мы на самом деле.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 18:24
Для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем, заявил эксперт
Но нет такой глупости (своей и чужой), из которой нельзя извлечь пользу. И вот вопрос: а США и Европа слабеют или остаются "настойчивыми" державами?
Надо признаться честно, что наблюдать за саморазрушением американского общества и похожими процессами у их союзников просто жутко. Еще лет десять назад трудно было представить, что общества эти займутся таким самопоеданием, как сейчас. Террор борцов с расизмом, мужским шовинизмом, переменами климата и всем прочим, массовое запугивание несогласных, цензура. Ненависть к собственной истории и культуре. Почти на полном серьезе предпринимаемые попытки разгромить экономику и отбросить жизнь на десятилетия назад ("зеленая революция"). Не забудем "ковидную перезагрузку", которая в целом о том же. И развал образования с деградацией образованного класса. Тут, впрочем, можно продолжать бесконечно.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 11:03
Defense News: Европа испугалась переключения внимания США с России на Китай
Вроде бы остается одно — не дать этой заразе захлестнуть еще и наше общество и отдыхать, наблюдая, как весь Запад сначала погружается в руины, потом пытается восстать из таковых и возродить нормальную жизнь. И еще когда это возрождение будет? Вот приблизительно так мыслят наши эксперты, увлекшиеся идеей "Запада, порванного в клочья".
Но не разумнее ли было бы последовать примеру Кофмана и Кендалл-Тейлор и, пусть исключительно из духа противоречия, посмотреть: а в чем этот страдающий судорогами Запад силен и сегодня? Что поможет ему преодолеть нынешнюю заразу, выжить и стать еще сильнее? Такие случаи в мировой истории бывали, и не раз. Кто, например, представил бы себе в начале XV века в залитой кровью и пострадавшей от чумы Европе, что уже лет через 100-150 там наступит высокое Возрождение и Просвещение? А ведь так было.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 08:00
Большой босс: в США признали контроль России над мировой энергетикой
Хотя зачем закапываться так далеко в историю, ведь мало кто в 1990-е годы мог поверить, что Россия преодолеет свой кризис, да еще так быстро. Увлеклись, наговорили и наделали нам гадостей — и долго не могли поверить, что наши клочья позади. Вот этих ошибок следовало бы избежать, им, нам и кому угодно.
 
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