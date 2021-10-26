https://ria.ru/20211026/pogoda-1756237344.html
Москвичам рассказали, какая погода ждет их во вторник
Москвичам рассказали, какая погода ждет их во вторник - РИА Новости, 26.10.2021
Москвичам рассказали, какая погода ждет их во вторник
Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T07:49
2021-10-26T07:49
2021-10-26T07:49
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, плотный, 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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общество, москва, михаил леус
Москвичам рассказали, какая погода ждет их во вторник
Синоптик Леус: в Москве ожидается переменная облачность