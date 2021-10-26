https://ria.ru/20211026/pogoda-1756237344.html

Москвичам рассказали, какая погода ждет их во вторник

Москвичам рассказали, какая погода ждет их во вторник - РИА Новости, 26.10.2021

Москвичам рассказали, какая погода ждет их во вторник

Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T07:49

2021-10-26T07:49

2021-10-26T07:49

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, плотный, 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20211025/poteplenie-1756056457.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, михаил леус