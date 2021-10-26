15:35 26.10.2021 (обновлено: 16:23 26.10.2021)
Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей
Собянин повысил минимальную пенсию с доплатой до 21 193 рублей для москвичей
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 21 193 рублей в месяц, сообщает пресс-служба столичных властей.
"С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8 процента", — говорится в пресс-релизе.
"С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8 процента", — говорится в пресс-релизе.
Надбавку получают 2,1 миллиона жителей.
В последний раз пенсии в Москве повышали в январе — на 3,7 процента, с 19 500 до 20 222 рублей.
В проект бюджета на 2022 год также заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента. Всего на меры соцподдержки предусмотрены 602,9 миллиарда рублей в следующем году (1,9 триллиона за три года).
Вырастут — на те же 4,8 процента — зарплаты педагогов, медиков и других бюджетников.
Также предусмотрены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиям и памятным датам — годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Их размер правительство города определит отдельным решением.
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