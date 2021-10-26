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Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей
Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей - РИА Новости, 26.10.2021
Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 21 193 рублей в месяц, сообщает пресс-служба столичных властей."С 1 января... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:35
2021-10-26T16:23
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 21 193 рублей в месяц, сообщает пресс-служба столичных властей."С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8 процента", — говорится в пресс-релизе.Надбавку получают 2,1 миллиона жителей.В последний раз пенсии в Москве повышали в январе — на 3,7 процента, с 19 500 до 20 222 рублей.В проект бюджета на 2022 год также заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента. Всего на меры соцподдержки предусмотрены 602,9 миллиарда рублей в следующем году (1,9 триллиона за три года).Вырастут — на те же 4,8 процента — зарплаты педагогов, медиков и других бюджетников.Также предусмотрены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиям и памятным датам — годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Их размер правительство города определит отдельным решением.
https://ria.ru/20211026/zamorozka-1756326119.html
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общество, сергей собянин, москва
15:35 26.10.2021 (обновлено: 16:23 26.10.2021)
 
Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей

Собянин повысил минимальную пенсию с доплатой до 21 193 рублей для москвичей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 21 193 рублей в месяц, сообщает пресс-служба столичных властей.

"С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8 процента", — говорится в пресс-релизе.
Надбавку получают 2,1 миллиона жителей.
В последний раз пенсии в Москве повышали в январе — на 3,7 процента, с 19 500 до 20 222 рублей.
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В проект бюджета на 2022 год также заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента. Всего на меры соцподдержки предусмотрены 602,9 миллиарда рублей в следующем году (1,9 триллиона за три года).
Вырастут — на те же 4,8 процента — зарплаты педагогов, медиков и других бюджетников.
Также предусмотрены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиям и памятным датам — годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Их размер правительство города определит отдельным решением.
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