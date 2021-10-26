https://ria.ru/20211026/pensiya-1756329261.html

Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей

Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей - РИА Новости, 26.10.2021

Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 21 193 рублей в месяц, сообщает пресс-служба столичных властей."С 1 января... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:35

2021-10-26T15:35

2021-10-26T16:23

общество

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии до 21 193 рублей в месяц, сообщает пресс-служба столичных властей."С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8 процента", — говорится в пресс-релизе.Надбавку получают 2,1 миллиона жителей.В последний раз пенсии в Москве повышали в январе — на 3,7 процента, с 19 500 до 20 222 рублей.В проект бюджета на 2022 год также заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента. Всего на меры соцподдержки предусмотрены 602,9 миллиарда рублей в следующем году (1,9 триллиона за три года).Вырастут — на те же 4,8 процента — зарплаты педагогов, медиков и других бюджетников.Также предусмотрены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиям и памятным датам — годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Их размер правительство города определит отдельным решением.

https://ria.ru/20211026/zamorozka-1756326119.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/pensiya-1752180801.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей собянин, москва