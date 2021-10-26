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В Кишиневе открыли памятник воевавшим на стороне нацисткой Германии румынам
В Кишиневе открыли памятник воевавшим на стороне нацисткой Германии румынам - РИА Новости, 26.10.2021
В Кишиневе открыли памятник воевавшим на стороне нацисткой Германии румынам
Памятник в честь румынских солдат, которые воевали на стороне нацистской Германии, был торжественно открыт в Кишиневе на месте, где прежде был родник и монумент РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:46
2021-10-26T20:46
в мире
кишинев
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Памятник в честь румынских солдат, которые воевали на стороне нацистской Германии, был торжественно открыт в Кишиневе на месте, где прежде был родник и монумент в память о братстве русской и румынской армий в годы Первой мировой войны, сообщил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович."Современные фальсификаторы восстановили родник в честь пособников нацизма, пришедших на советскую землю как оккупанты! Памятник открыли с воинскими почестями и военным оркестром,.. но вот, что написано на памятной плите: "К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины румынскими войсками", - написал Петрович в своем Telegram-канале.Он отметил, что в 1937 году на этом месте генерал Павел Ион Джеорджеску обустроил родник и установил памятник в честь 20-летия победы российских и румынских войск в сражениях у населенных пунктов Мэрэшть и Мэрэшэшть в годы Первой мировой войны. Памятник пропал в 1944 году, предположительно он был уничтожен.В свою очередь посольство России в Молдавии осудило открытие памятника как "вопиющий случай прославления гитлеровских палачей в стране, потерявшей в войне с фашизмом около 200 тысяч человек"."Пестующие память о виновных в убийствах и истязаниях мирного населения и военнопленных, пафосно прикрываясь "благородной миссией освобождения от большевизма Бессарабии", заслуживают порицания в контексте общемировой оценки итогов Второй мировой войны, подведенной суровыми приговорами Нюрнбергского трибунала" - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.Молдавия была оккупирована румынскими войсками, которые воевали на стороне нацистской Германии в 1941 году. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям
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в мире, кишинев, молдавия, россия
20:46 26.10.2021
 
В Кишиневе открыли памятник воевавшим на стороне нацисткой Германии румынам

В Кишиневе открыли памятник воевавшим на стороне нацисткой Германии румынским солдатам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Памятник в честь румынских солдат, которые воевали на стороне нацистской Германии, был торжественно открыт в Кишиневе на месте, где прежде был родник и монумент в память о братстве русской и румынской армий в годы Первой мировой войны, сообщил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Современные фальсификаторы восстановили родник в честь пособников нацизма, пришедших на советскую землю как оккупанты! Памятник открыли с воинскими почестями и военным оркестром,.. но вот, что написано на памятной плите: "К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины румынскими войсками", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 1937 году на этом месте генерал Павел Ион Джеорджеску обустроил родник и установил памятник в честь 20-летия победы российских и румынских войск в сражениях у населенных пунктов Мэрэшть и Мэрэшэшть в годы Первой мировой войны. Памятник пропал в 1944 году, предположительно он был уничтожен.
В свою очередь посольство России в Молдавии осудило открытие памятника как "вопиющий случай прославления гитлеровских палачей в стране, потерявшей в войне с фашизмом около 200 тысяч человек".
"Пестующие память о виновных в убийствах и истязаниях мирного населения и военнопленных, пафосно прикрываясь "благородной миссией освобождения от большевизма Бессарабии", заслуживают порицания в контексте общемировой оценки итогов Второй мировой войны, подведенной суровыми приговорами Нюрнбергского трибунала" - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.
Молдавия была оккупирована румынскими войсками, которые воевали на стороне нацистской Германии в 1941 году. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям

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