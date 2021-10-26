https://ria.ru/20211026/novoselskaya-1756296852.html

В Крыму назвали решение суда по скифскому золоту политизированным

В Крыму назвали решение суда по скифскому золоту политизированным - РИА Новости, 26.10.2021

В Крыму назвали решение суда по скифскому золоту политизированным

Решение суда в Амстердаме о судьбе коллекции крымских музеев противоречит международным нормам музейного дела, оно политизировано, заявила РИА Новости министр... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:38

2021-10-26T13:38

2021-10-26T13:38

украина

республика крым

ситуация вокруг коллекции скифского золота

арина новосельская

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Решение суда в Амстердаме о судьбе коллекции крымских музеев противоречит международным нормам музейного дела, оно политизировано, заявила РИА Новости министр культуры Крыма Арина Новосельская.Апелляционный суд Амстердама во вторник счел скифское золото украинской собственностью. Как утверждала председательствующая судья, "хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году"."Решение суда в отношении коллекции является беспрецедентным и противоречит всем действующим нормам международного права, музейного дела и охраны культурного наследия. Считаю, что это политизированный вердикт, продиктованный нежеланием ряда зарубежных стран признавать Крым российским", - сказала Новосельская."Министерство культуры Крыма, крымские музеи категорически не принимают данное решение и будут продолжать работу по возвращению своих, крымских коллекций всеми доступными правовыми методами", - добавила Новосельская.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756296221.html

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украина, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота, арина новосельская, россия