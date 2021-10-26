https://ria.ru/20211026/natsproekt-1756313898.html

В нацпроекте "Производительности труда" участвуют 43 предприятия Ленобласти

В нацпроекте "Производительности труда" участвуют 43 предприятия Ленобласти - РИА Новости, 26.10.2021

В нацпроекте "Производительности труда" участвуют 43 предприятия Ленобласти

С начала реализации в Ленинградской области в 2018 году национального проекта "Производительность труда" к нему подключились 43 предприятия из числа... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:40

2021-10-26T14:40

2021-10-26T14:40

ленинградская область

экономика

технологии

ленинградская область

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. С начала реализации в Ленинградской области в 2018 году национального проекта "Производительность труда" к нему подключились 43 предприятия из числа обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта, торговли и строительства, на 12 из них работают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), сообщил РИА Новости сообщил представитель пресс-службы областной администрации."В частности, благодаря нацпроекту, на круглогодичном тепличном комплексе "Дары природы" во Всеволожском районе за три месяца удалось увеличить сбор салата. Эталонным участком, где опробовали новые технологии, стал посев и сбор листового салата в горшочках "Афицион". Благодаря внедрению оптимизационных решений, за три месяца сбор салата вырос на 4%, на сутки сократилось время проращивания, а рабочее время — на четыре часа. Росту показателей также способствовала стандартизация рабочих мест и организация мест временного хранения комплектующих и материалов", – сказал собеседник агентства.По его словам, на сегодняшний день эксперты РЦК помогают предприятию оптимизировать производство. Сейчас здесь преобладает ручной труд и неэффективно организованы рабочие пространства, что приводит к снижению урожайности. Всего экспертами было выявлено 50 проблем, в том числе потеря времени на объяснение инструкций, поиск материалов и инструментов, разная скорость выполнения операций и другие.

https://ria.ru/20211014/moloko-1754559775.html

ленинградская область

всеволожский район

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экономика, технологии, ленинградская область, всеволожский район