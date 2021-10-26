https://ria.ru/20211026/moskva-1756288477.html
В московской квартире нашли тела трех человек
В московской квартире нашли тела трех человек - РИА Новости, 26.10.2021
В московской квартире нашли тела трех человек
Тела мужчины, женщины и ребенка нашли в квартире на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:09
2021-10-26T13:09
2021-10-26T14:55
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тела мужчины, женщины и ребенка нашли в квартире на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным ведомства, днем во вторник в жилом доме по Мосфильмовской улице обнаружили три тела с признаками насильственной смерти."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК России ("Убийство двух и более лиц")", — сказала Иванова.Она добавила, что на место выехал руководитель главка Андрей Стрижов.В Telegram-канале столичной прокуратуры уточняется, что ребенку было восемь лет.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
13:09 26.10.2021 (обновлено: 14:55 26.10.2021)
В московской квартире нашли тела трех человек
В квартире на западе Москвы нашли тела мужчины, женщины и ребенка
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Тела мужчины, женщины и ребенка нашли в квартире на западе Москвы
, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова
.
По данным ведомства, днем во вторник в жилом доме по Мосфильмовской улице обнаружили три тела с признаками насильственной смерти.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК России ("Убийство двух и более лиц")", — сказала Иванова.
Она добавила, что на место выехал руководитель главка Андрей Стрижов.
В Telegram-канале столичной прокуратуры уточняется, что ребенку было восемь лет.