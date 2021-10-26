https://ria.ru/20211026/moskva-1756288477.html

В московской квартире нашли тела трех человек

В московской квартире нашли тела трех человек - РИА Новости, 26.10.2021

В московской квартире нашли тела трех человек

Тела мужчины, женщины и ребенка нашли в квартире на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:09

2021-10-26T13:09

2021-10-26T14:55

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тела мужчины, женщины и ребенка нашли в квартире на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным ведомства, днем во вторник в жилом доме по Мосфильмовской улице обнаружили три тела с признаками насильственной смерти."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК России ("Убийство двух и более лиц")", — сказала Иванова.Она добавила, что на место выехал руководитель главка Андрей Стрижов.В Telegram-канале столичной прокуратуры уточняется, что ребенку было восемь лет.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова