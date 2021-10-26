Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/mintsifry-1756262196.html
Минцифры проверяет продукты в реестрах российского и евразийского ПО
Минцифры проверяет продукты в реестрах российского и евразийского ПО - РИА Новости, 26.10.2021
Минцифры проверяет продукты в реестрах российского и евразийского ПО
Минцифры РФ проверяет продукты, включенные в реестры российского и евразийского программного обеспечения, компании-правообладатели должны проверить информацию о РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:23
2021-10-26T11:23
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим паршин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры РФ проверяет продукты, включенные в реестры российского и евразийского программного обеспечения, компании-правообладатели должны проверить информацию о них, сообщается на сайте ведомства."Минцифры России проводит масштабную проверку продуктов, включенных в реестры российского и евразийского программного обеспечения. Компаниям-правообладателям необходимо убедиться в корректности опубликованных в реестрах сведений", - говорится в сообщении.Сейчас выявлено уже около 900 продуктов с неактуальными данными: от более чем 650 правообладателей получена и внесена новая информация, отмечает ведомство. Однако связаться со 104 правообладателями не удалось - сведения о них исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если права на продукт были переданы другому юридическому лицу, новым компаниям-правообладателям необходимо оперативно направить соответствующую информацию, напоминает Минцифры.Кроме того, проводится проверка соответствия ПО требованиям, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации. В частности, необходимо, чтобы сторонние компоненты ПО использовались правомерно и позволяли получить исключительное право на продукт. Суммарная доля прямого и (или) косвенного участия граждан РФ, российских организаций без преобладающего иностранного участия, субъектов РФ, муниципальных образований должна составлять более 50%."Актуализировать сведения можно самостоятельно, исключением являются данные о классе программного обеспечения и правообладателе - для их изменения потребуется направить заявку. По итогам аудита реестра Минцифры России будет инициировать исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям", - приводятся в сообщении слова замглавы министерства Максима Паршина.
https://ria.ru/20211026/prilozhenie-1756250375.html
https://ria.ru/20211025/mintsifry-1756225422.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, россия
11:23 26.10.2021
 
Минцифры проверяет продукты в реестрах российского и евразийского ПО

Минцифры проверяет продукты в реестрах российского и евразийского программного обеспечения

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры РФ проверяет продукты, включенные в реестры российского и евразийского программного обеспечения, компании-правообладатели должны проверить информацию о них, сообщается на сайте ведомства.
"Минцифры России проводит масштабную проверку продуктов, включенных в реестры российского и евразийского программного обеспечения. Компаниям-правообладателям необходимо убедиться в корректности опубликованных в реестрах сведений", - говорится в сообщении.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 10:09
Минцифры планирует создать "суперприложение" для чиновников
Сейчас выявлено уже около 900 продуктов с неактуальными данными: от более чем 650 правообладателей получена и внесена новая информация, отмечает ведомство. Однако связаться со 104 правообладателями не удалось - сведения о них исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если права на продукт были переданы другому юридическому лицу, новым компаниям-правообладателям необходимо оперативно направить соответствующую информацию, напоминает Минцифры.
Кроме того, проводится проверка соответствия ПО требованиям, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации. В частности, необходимо, чтобы сторонние компоненты ПО использовались правомерно и позволяли получить исключительное право на продукт. Суммарная доля прямого и (или) косвенного участия граждан РФ, российских организаций без преобладающего иностранного участия, субъектов РФ, муниципальных образований должна составлять более 50%.
"Актуализировать сведения можно самостоятельно, исключением являются данные о классе программного обеспечения и правообладателе - для их изменения потребуется направить заявку. По итогам аудита реестра Минцифры России будет инициировать исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям", - приводятся в сообщении слова замглавы министерства Максима Паршина.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 23:45
Минцифры может расширить список получателей поддержки в сфере IT
 
ОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максим ПаршинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей