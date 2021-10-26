https://ria.ru/20211026/mintsifry-1756262196.html

Минцифры проверяет продукты в реестрах российского и евразийского ПО

Минцифры проверяет продукты в реестрах российского и евразийского ПО - РИА Новости, 26.10.2021

Минцифры проверяет продукты в реестрах российского и евразийского ПО

Минцифры РФ проверяет продукты, включенные в реестры российского и евразийского программного обеспечения, компании-правообладатели должны проверить информацию о РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:23

2021-10-26T11:23

2021-10-26T11:23

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максим паршин

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры РФ проверяет продукты, включенные в реестры российского и евразийского программного обеспечения, компании-правообладатели должны проверить информацию о них, сообщается на сайте ведомства."Минцифры России проводит масштабную проверку продуктов, включенных в реестры российского и евразийского программного обеспечения. Компаниям-правообладателям необходимо убедиться в корректности опубликованных в реестрах сведений", - говорится в сообщении.Сейчас выявлено уже около 900 продуктов с неактуальными данными: от более чем 650 правообладателей получена и внесена новая информация, отмечает ведомство. Однако связаться со 104 правообладателями не удалось - сведения о них исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если права на продукт были переданы другому юридическому лицу, новым компаниям-правообладателям необходимо оперативно направить соответствующую информацию, напоминает Минцифры.Кроме того, проводится проверка соответствия ПО требованиям, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации. В частности, необходимо, чтобы сторонние компоненты ПО использовались правомерно и позволяли получить исключительное право на продукт. Суммарная доля прямого и (или) косвенного участия граждан РФ, российских организаций без преобладающего иностранного участия, субъектов РФ, муниципальных образований должна составлять более 50%."Актуализировать сведения можно самостоятельно, исключением являются данные о классе программного обеспечения и правообладателе - для их изменения потребуется направить заявку. По итогам аудита реестра Минцифры России будет инициировать исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям", - приводятся в сообщении слова замглавы министерства Максима Паршина.

https://ria.ru/20211026/prilozhenie-1756250375.html

https://ria.ru/20211025/mintsifry-1756225422.html

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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, россия