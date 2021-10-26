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Штайнмайер назвал канцлерство Меркель "одним из величайших в истории"
Штайнмайер назвал канцлерство Меркель "одним из величайших в истории" - РИА Новости, 26.10.2021
Штайнмайер назвал канцлерство Меркель "одним из величайших в истории"
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал канцлерство Ангелы Меркель "одним из величайших в истории" Германии. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:54
2021-10-26T18:56
в мире
берлин (город)
европа
германия
ангела меркель
бундестаг германии
франк-вальтер штайнмайер
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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал канцлерство Ангелы Меркель "одним из величайших в истории" Германии.Бундестаг (парламент ФРГ) 20-го созыва провел учредительное заседание в Берлине во вторник. Депутаты избрали нового президента бундестага - им стала 53-летняя Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). Ранее федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить исполнять обязанности канцлера ФРГ до назначения преемника, сообщила пресс-служба главы государства. В соответствии с 69-й статьей Основного закона Германии, канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить полномочия с момента первого заседания бундестага ФРГ нового созыва."Что отличает сегодняшнюю формальную отставку федерального правительства более, чем что-либо другое по сравнению с предыдущими, так это конец канцлерства, которое можно считать одним из величайших в истории этой республики. Для вас, уважаемая госпожа канцлер Ангела Меркель, заканчиваются 16 лет правления. Даже если это, как мы знаем, не беспрецедентно долгий срок пребывания у власти, эти годы были беспрецедентными! И когда, как мне достоверно известно, сегодня 11-тилетний ребенок спрашивает, может ли мужчина также стать "канцлером", это, конечно, свидетельствует о новом понимании, которого не существовало до первой женщины в ведомстве канцлера, и с огромным уважением, которое вы приобрели в нашей стране и в мире", - заявил глава государства, обращаясь к Меркель на торжественной церемонии во дворце Бельвю."Госпожа канцлер, мы должны поблагодарить вас за 16 лет, в течение которых вы вели нашу страну сквозь годы, отмеченные в немалой степени кризисами и потрясениями. Это были годы больших кризисов: финансовый и экономический кризис в начале вашего пребывания у власти, еврокризис во второй легислатурный период, большой гуманитарный миграционный кризис в третий срок и, наконец, кризис, вызванный коронавирусом. Годы, за которые вы заслужили уважение, почет и даже привязанность к нашей стране - в Европе и во всем мире. Но прежде всего вы завоевали доверие граждан нашей страны", - добавил президент.По словам Штайнмайера, любой, кто хочет выразить признательность Меркель за "великие заслуги перед нашей страной", должен не упустить из вида основную политическую задачу, которую ставила перед собой уходящий канцлер: это роль Германии как "посредника в центре Европы". Штайнмайер заявил, что "эта роль, этот голос…. сохранят свое значение для Европы и в будущем".
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в мире, берлин (город), европа, германия, ангела меркель, бундестаг германии, франк-вальтер штайнмайер
18:54 26.10.2021 (обновлено: 18:56 26.10.2021)
 
Штайнмайер назвал канцлерство Меркель "одним из величайших в истории"

Президент ФРГ Штайнмайер назвал канцлерство Меркель одним из величайших в истории Германии

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал канцлерство Ангелы Меркель "одним из величайших в истории" Германии.
Бундестаг (парламент ФРГ) 20-го созыва провел учредительное заседание в Берлине во вторник. Депутаты избрали нового президента бундестага - им стала 53-летняя Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). Ранее федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить исполнять обязанности канцлера ФРГ до назначения преемника, сообщила пресс-служба главы государства. В соответствии с 69-й статьей Основного закона Германии, канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить полномочия с момента первого заседания бундестага ФРГ нового созыва.
"Что отличает сегодняшнюю формальную отставку федерального правительства более, чем что-либо другое по сравнению с предыдущими, так это конец канцлерства, которое можно считать одним из величайших в истории этой республики. Для вас, уважаемая госпожа канцлер Ангела Меркель, заканчиваются 16 лет правления. Даже если это, как мы знаем, не беспрецедентно долгий срок пребывания у власти, эти годы были беспрецедентными! И когда, как мне достоверно известно, сегодня 11-тилетний ребенок спрашивает, может ли мужчина также стать "канцлером", это, конечно, свидетельствует о новом понимании, которого не существовало до первой женщины в ведомстве канцлера, и с огромным уважением, которое вы приобрели в нашей стране и в мире", - заявил глава государства, обращаясь к Меркель на торжественной церемонии во дворце Бельвю.
"Госпожа канцлер, мы должны поблагодарить вас за 16 лет, в течение которых вы вели нашу страну сквозь годы, отмеченные в немалой степени кризисами и потрясениями. Это были годы больших кризисов: финансовый и экономический кризис в начале вашего пребывания у власти, еврокризис во второй легислатурный период, большой гуманитарный миграционный кризис в третий срок и, наконец, кризис, вызванный коронавирусом. Годы, за которые вы заслужили уважение, почет и даже привязанность к нашей стране - в Европе и во всем мире. Но прежде всего вы завоевали доверие граждан нашей страны", - добавил президент.
По словам Штайнмайера, любой, кто хочет выразить признательность Меркель за "великие заслуги перед нашей страной", должен не упустить из вида основную политическую задачу, которую ставила перед собой уходящий канцлер: это роль Германии как "посредника в центре Европы". Штайнмайер заявил, что "эта роль, этот голос…. сохранят свое значение для Европы и в будущем".
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 08:00
"Ясно, что она не настоящая немка": скрытая драма Меркель
 
В миреБерлин (город)ЕвропаГерманияАнгела МеркельБундестаг ГерманииФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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