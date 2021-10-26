https://ria.ru/20211026/merkel-1756374998.html

Штайнмайер назвал канцлерство Меркель "одним из величайших в истории"

Штайнмайер назвал канцлерство Меркель "одним из величайших в истории" - РИА Новости, 26.10.2021

Штайнмайер назвал канцлерство Меркель "одним из величайших в истории"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал канцлерство Ангелы Меркель "одним из величайших в истории" Германии. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:54

2021-10-26T18:54

2021-10-26T18:56

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бундестаг германии

франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал канцлерство Ангелы Меркель "одним из величайших в истории" Германии.Бундестаг (парламент ФРГ) 20-го созыва провел учредительное заседание в Берлине во вторник. Депутаты избрали нового президента бундестага - им стала 53-летняя Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). Ранее федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить исполнять обязанности канцлера ФРГ до назначения преемника, сообщила пресс-служба главы государства. В соответствии с 69-й статьей Основного закона Германии, канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить полномочия с момента первого заседания бундестага ФРГ нового созыва."Что отличает сегодняшнюю формальную отставку федерального правительства более, чем что-либо другое по сравнению с предыдущими, так это конец канцлерства, которое можно считать одним из величайших в истории этой республики. Для вас, уважаемая госпожа канцлер Ангела Меркель, заканчиваются 16 лет правления. Даже если это, как мы знаем, не беспрецедентно долгий срок пребывания у власти, эти годы были беспрецедентными! И когда, как мне достоверно известно, сегодня 11-тилетний ребенок спрашивает, может ли мужчина также стать "канцлером", это, конечно, свидетельствует о новом понимании, которого не существовало до первой женщины в ведомстве канцлера, и с огромным уважением, которое вы приобрели в нашей стране и в мире", - заявил глава государства, обращаясь к Меркель на торжественной церемонии во дворце Бельвю."Госпожа канцлер, мы должны поблагодарить вас за 16 лет, в течение которых вы вели нашу страну сквозь годы, отмеченные в немалой степени кризисами и потрясениями. Это были годы больших кризисов: финансовый и экономический кризис в начале вашего пребывания у власти, еврокризис во второй легислатурный период, большой гуманитарный миграционный кризис в третий срок и, наконец, кризис, вызванный коронавирусом. Годы, за которые вы заслужили уважение, почет и даже привязанность к нашей стране - в Европе и во всем мире. Но прежде всего вы завоевали доверие граждан нашей страны", - добавил президент.По словам Штайнмайера, любой, кто хочет выразить признательность Меркель за "великие заслуги перед нашей страной", должен не упустить из вида основную политическую задачу, которую ставила перед собой уходящий канцлер: это роль Германии как "посредника в центре Европы". Штайнмайер заявил, что "эта роль, этот голос…. сохранят свое значение для Европы и в будущем".

https://ria.ru/20211025/merkel-1756032645.html

берлин (город)

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в мире, берлин (город), европа, германия, ангела меркель, бундестаг германии, франк-вальтер штайнмайер