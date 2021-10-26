https://ria.ru/20211026/meditsina-1756389875.html
Кубанские хирурги завершили основные этапы лечения девочки из США с невусом
Кубанские хирурги завершили основные этапы лечения девочки из США с невусом - РИА Новости, 26.10.2021
Кубанские хирурги завершили основные этапы лечения девочки из США с невусом
Кубанские хирурги провели шестую и, предположительно, финальную операцию по удалению огромного родимого пятна с лица маленькой американки Луны Феннер, сообщили... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:28
2021-10-26T20:28
2021-10-26T23:42
в мире
сша
краснодар
луна феннер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601520584_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9453cb8fa3d8f62c75077cc120f05fb.jpg
КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Кубанские хирурги провели шестую и, предположительно, финальную операцию по удалению огромного родимого пятна с лица маленькой американки Луны Феннер, сообщили РИА Новости в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.В 2019 году краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США, появившейся на свет с гигантским меланоцитарным невусом практически на все лицо, из-за этого в Сети его прозвали "маской Бэтмена". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. В свою очередь, российские специалисты связались с семьей и предложили ей свои услуги.В начале октября позапрошлого года Луна Феннер вместе с мамой Каролиной начали лечение в краснодарской клинике, а в минувший понедельник врачи провели шестую по счету операцию."Вчера сделали операцию по подсадке кожи. Все прошло штатно, никаких проблем. Сейчас наложили тугую повязку, ждем заживления. Где-то через неделю можно будет говорить, была ли эта операция последняя и все ли получилось", — рассказал РИА Новости директор клиники Андрей Алексуткин.Он уверен, что все прошло хорошо. Врач уточнил, что это вмесшательсвто точно было последней полномасштабной операцией."Если и останутся какие-то мелкие очаги, это точечные моменты", — добавил руководитель клиники.В начале марта прошлого года стало известно, что вслед за Луной Феннер удалять врожденный невус на лице в Краснодар прилетела годовалая жительница США из Техаса по имени Деми. Ей удалось убрать около 70% невуса."Деми, они тоже находятся сейчас здесь. У нее прошла подсадка кожи. Сейчас у нее все зажило", — добавил Алексуткин.По его словам, теперь ей предстоит удаление рубцов.
https://ria.ru/20210618/tsentr-1737563922.html
https://ria.ru/20200304/1568146638.html
сша
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601520584_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a47342bbf20f18f094eea7b90809cb1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, краснодар, луна феннер
20:28 26.10.2021 (обновлено: 23:42 26.10.2021)
Кубанские хирурги завершили основные этапы лечения девочки из США с невусом
В Краснодаре выполнили финальную операцию по удалению родимого пятна с лица девочки из США
КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости.
Кубанские хирурги провели шестую и, предположительно, финальную операцию по удалению огромного родимого пятна с лица маленькой американки Луны Феннер
, сообщили РИА Новости в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.
В 2019 году краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США, появившейся на свет с гигантским меланоцитарным невусом практически на все лицо, из-за этого в Сети его прозвали "маской Бэтмена". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. В свою очередь, российские специалисты связались с семьей и предложили ей свои услуги.
В начале октября позапрошлого года Луна Феннер вместе с мамой Каролиной начали лечение в краснодарской клинике, а в минувший понедельник врачи провели шестую по счету операцию.
"Вчера сделали операцию по подсадке кожи. Все прошло штатно, никаких проблем. Сейчас наложили тугую повязку, ждем заживления. Где-то через неделю можно будет говорить, была ли эта операция последняя и все ли получилось", — рассказал РИА Новости директор клиники Андрей Алексуткин.
Он уверен, что все прошло хорошо. Врач уточнил, что это вмесшательсвто точно было последней полномасштабной операцией.
"Если и останутся какие-то мелкие очаги, это точечные моменты", — добавил руководитель клиники.
В начале марта прошлого года стало известно, что вслед за Луной Феннер удалять врожденный невус на лице в Краснодар
прилетела годовалая жительница США из Техаса по имени Деми. Ей удалось убрать около 70% невуса.
"Деми, они тоже находятся сейчас здесь. У нее прошла подсадка кожи. Сейчас у нее все зажило", — добавил Алексуткин.
По его словам, теперь ей предстоит удаление рубцов.