https://ria.ru/20211026/meditsina-1756389875.html

Кубанские хирурги завершили основные этапы лечения девочки из США с невусом

Кубанские хирурги завершили основные этапы лечения девочки из США с невусом - РИА Новости, 26.10.2021

Кубанские хирурги завершили основные этапы лечения девочки из США с невусом

Кубанские хирурги провели шестую и, предположительно, финальную операцию по удалению огромного родимого пятна с лица маленькой американки Луны Феннер, сообщили... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:28

2021-10-26T20:28

2021-10-26T23:42

в мире

сша

краснодар

луна феннер

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КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Кубанские хирурги провели шестую и, предположительно, финальную операцию по удалению огромного родимого пятна с лица маленькой американки Луны Феннер, сообщили РИА Новости в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.В 2019 году краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США, появившейся на свет с гигантским меланоцитарным невусом практически на все лицо, из-за этого в Сети его прозвали "маской Бэтмена". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. В свою очередь, российские специалисты связались с семьей и предложили ей свои услуги.В начале октября позапрошлого года Луна Феннер вместе с мамой Каролиной начали лечение в краснодарской клинике, а в минувший понедельник врачи провели шестую по счету операцию."Вчера сделали операцию по подсадке кожи. Все прошло штатно, никаких проблем. Сейчас наложили тугую повязку, ждем заживления. Где-то через неделю можно будет говорить, была ли эта операция последняя и все ли получилось", — рассказал РИА Новости директор клиники Андрей Алексуткин.Он уверен, что все прошло хорошо. Врач уточнил, что это вмесшательсвто точно было последней полномасштабной операцией."Если и останутся какие-то мелкие очаги, это точечные моменты", — добавил руководитель клиники.В начале марта прошлого года стало известно, что вслед за Луной Феннер удалять врожденный невус на лице в Краснодар прилетела годовалая жительница США из Техаса по имени Деми. Ей удалось убрать около 70% невуса."Деми, они тоже находятся сейчас здесь. У нее прошла подсадка кожи. Сейчас у нее все зажило", — добавил Алексуткин.По его словам, теперь ей предстоит удаление рубцов.

https://ria.ru/20210618/tsentr-1737563922.html

https://ria.ru/20200304/1568146638.html

сша

краснодар

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в мире, сша, краснодар, луна феннер