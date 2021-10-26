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https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756382428.html
Губернатор Пермского края оценил ситуацию с COVID-19 в регионе
Губернатор Пермского края оценил ситуацию с COVID-19 в регионе - РИА Новости, 26.10.2021
Губернатор Пермского края оценил ситуацию с COVID-19 в регионе
Ситуация с коронавирусом в Пермском крае непростая, но власти держат ее на контроле, запас коечного фонда составляет порядка 15,4%, заявил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:34
2021-10-26T19:38
общество
пермский край
пермь
здоровье - общество
коронавирусы
дмитрий махонин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Пермском крае непростая, но власти держат ее на контроле, запас коечного фонда составляет порядка 15,4%, заявил губернатор Дмитрий Махонин."Ситуация непростая, но мы держим ее на контроле. У нас есть резерв свободных коечных мест - 15,4%. И самое главное, мы видим достаточный резерв по кислороду", - сказал Махонин журналистам.По его словам, после введения новых ограничительных мер в крае, в том числе системы QR-кодов, зафиксирован значительный рост темпов вакцинации.Вопрос о продлении нерабочих дней в Пермском крае будет решаться в зависимости от статистических показателей по заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщил Махонин.Он подчеркнул, что решение будет принято только после анализа общей ситуации с коронавирусом в регионе.Пермский край - один из четырех субъектов РФ, где нерабочая неделя началась намного раньше, чем в остальных, - уже с 25 октября.Нерабочие дни в крае не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. С понедельника в регионе также действуют QR-коды для посещения ресторанов, кафе и столовых, торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. Некоторые кафе в Перми начали закрывать залы со столиками для посетителей и переходить на режим самовывоза и доставки. Власти не исключали возможность введения с 30 октября строгой самоизоляции для людей, не привитых от COVID-19 и не переболевших коронавирусом.
https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756359776.html
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общество, пермский край, пермь, здоровье - общество, коронавирусы, дмитрий махонин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:34 26.10.2021 (обновлено: 19:38 26.10.2021)
 
Губернатор Пермского края оценил ситуацию с COVID-19 в регионе

Глава Пермского края Махонин назвал ситуацию с COVID-19 в регионе контролируемой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Пермском крае непростая, но власти держат ее на контроле, запас коечного фонда составляет порядка 15,4%, заявил губернатор Дмитрий Махонин.
"Ситуация непростая, но мы держим ее на контроле. У нас есть резерв свободных коечных мест - 15,4%. И самое главное, мы видим достаточный резерв по кислороду", - сказал Махонин журналистам.
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По его словам, после введения новых ограничительных мер в крае, в том числе системы QR-кодов, зафиксирован значительный рост темпов вакцинации.
Вопрос о продлении нерабочих дней в Пермском крае будет решаться в зависимости от статистических показателей по заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщил Махонин.
"Я не знаю. Мы каждый день ситуацию смотрим, и это будет зависеть от показателей", - сказал Махонин журналистам в ответ на вопрос, планируют ли краевые власти продлевать нерабочие дни после 7 ноября.
Он подчеркнул, что решение будет принято только после анализа общей ситуации с коронавирусом в регионе.
Пермский край - один из четырех субъектов РФ, где нерабочая неделя началась намного раньше, чем в остальных, - уже с 25 октября.
Нерабочие дни в крае не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. С понедельника в регионе также действуют QR-коды для посещения ресторанов, кафе и столовых, торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. Некоторые кафе в Перми начали закрывать залы со столиками для посетителей и переходить на режим самовывоза и доставки. Власти не исключали возможность введения с 30 октября строгой самоизоляции для людей, не привитых от COVID-19 и не переболевших коронавирусом.
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