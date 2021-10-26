https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756382428.html

Губернатор Пермского края оценил ситуацию с COVID-19 в регионе

Губернатор Пермского края оценил ситуацию с COVID-19 в регионе - РИА Новости, 26.10.2021

Губернатор Пермского края оценил ситуацию с COVID-19 в регионе

Ситуация с коронавирусом в Пермском крае непростая, но власти держат ее на контроле, запас коечного фонда составляет порядка 15,4%, заявил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:34

2021-10-26T19:34

2021-10-26T19:38

общество

пермский край

пермь

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коронавирусы

дмитрий махонин

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Пермском крае непростая, но власти держат ее на контроле, запас коечного фонда составляет порядка 15,4%, заявил губернатор Дмитрий Махонин."Ситуация непростая, но мы держим ее на контроле. У нас есть резерв свободных коечных мест - 15,4%. И самое главное, мы видим достаточный резерв по кислороду", - сказал Махонин журналистам.По его словам, после введения новых ограничительных мер в крае, в том числе системы QR-кодов, зафиксирован значительный рост темпов вакцинации.Вопрос о продлении нерабочих дней в Пермском крае будет решаться в зависимости от статистических показателей по заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщил Махонин.Он подчеркнул, что решение будет принято только после анализа общей ситуации с коронавирусом в регионе.Пермский край - один из четырех субъектов РФ, где нерабочая неделя началась намного раньше, чем в остальных, - уже с 25 октября.Нерабочие дни в крае не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. С понедельника в регионе также действуют QR-коды для посещения ресторанов, кафе и столовых, торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. Некоторые кафе в Перми начали закрывать залы со столиками для посетителей и переходить на режим самовывоза и доставки. Власти не исключали возможность введения с 30 октября строгой самоизоляции для людей, не привитых от COVID-19 и не переболевших коронавирусом.

https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756359776.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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