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Глава Тюменской области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе напряженной
Глава Тюменской области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе напряженной - РИА Новости, 26.10.2021
Глава Тюменской области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе напряженной
Ситуация с коронавирусом в Тюменской области напряженная, резерв свободного коечного фонда составляет чуть более 12%, заявил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:32
2021-10-26T15:32
2021-10-26T15:32
распространение коронавируса
общество
тюменская область
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
александр моор
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Тюменской области напряженная, резерв свободного коечного фонда составляет чуть более 12%, заявил губернатор региона Александр Моор.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник провел заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Эпидситуация по коронавирусной инфекции в Тюменской области оценивается как напряженная. За последнюю неделю прирост заболевших составил 12%, за предыдущую неделю эта цифра была 30%", - доложил Моор на заседании.Губернатор добавил, что учитывая достаточно высокие показатели по заболеваемости и отмечающееся ухудшение степени тяжести пациентов, поступающих в стационары, власти дополнительно разворачивают койки. По его словам, сейчас в области развернуто 3 687 коек, из них 1905 с кислородом, 304 - с аппаратами ИВЛ."На сегодняшний день резерв свободного коечного фонда составляет чуть более 12%", - сказал Моор, уточнив, что власти стараются держать эту цифру не менее 10%.
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общество, тюменская область, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, александр моор, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Глава Тюменской области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе напряженной
Глава Тюменской области Моор назвал ситуацию с коронавирусом в регионе напряженной