https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756328074.html

Глава Тюменской области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе напряженной

Глава Тюменской области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе напряженной - РИА Новости, 26.10.2021

Глава Тюменской области назвал ситуацию с COVID-19 в регионе напряженной

Ситуация с коронавирусом в Тюменской области напряженная, резерв свободного коечного фонда составляет чуть более 12%, заявил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:32

2021-10-26T15:32

2021-10-26T15:32

распространение коронавируса

общество

тюменская область

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

александр моор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735565663_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_3101c35eda138796e80626270acd4607.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Тюменской области напряженная, резерв свободного коечного фонда составляет чуть более 12%, заявил губернатор региона Александр Моор.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник провел заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Эпидситуация по коронавирусной инфекции в Тюменской области оценивается как напряженная. За последнюю неделю прирост заболевших составил 12%, за предыдущую неделю эта цифра была 30%", - доложил Моор на заседании.Губернатор добавил, что учитывая достаточно высокие показатели по заболеваемости и отмечающееся ухудшение степени тяжести пациентов, поступающих в стационары, власти дополнительно разворачивают койки. По его словам, сейчас в области развернуто 3 687 коек, из них 1905 с кислородом, 304 - с аппаратами ИВЛ."На сегодняшний день резерв свободного коечного фонда составляет чуть более 12%", - сказал Моор, уточнив, что власти стараются держать эту цифру не менее 10%.

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тюменская область, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, александр моор, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии